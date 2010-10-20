-DOĞAL AFETLE MÜCADELEYE ''POLİS DESTEĞİ'' ANKARA (A.A) - 20.10.2010 - Emniyet Genel Müdürlüğü ile Türk Kızılayı arasında yapılan protokolle polisler, afet zararlarının en aza indirilmesi konusunda eğitim aldıktan sonra vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla çalışma yürütecek. Olası afet zararlarını azaltmak için toplum liderleri aracılığıyla toplumda afetlere karşı hazırlıklı olmak ve sosyal sorumluluk bilinci oluşturmak amacıyla Türk Kızılayı ile İçişleri Bakanlığı arasında geçen yıl bir protokol imzalanmıştı. Protokolle, valilik ve kaymakamlıklar aracılığıyla Türk Kızılayı tarafından gerçekleştirilecek eğitim programlarına ve diğer faaliyetlere katılım teşvik ediliyor, bu amaca yönelik organizasyonlara da destek sağlanıyordu. ''Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi Afet Zararlarını Azaltma Programı'' kapsamında imzalanan bu protokolün ardından, Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal ile Türk Kızılayı Genel Başkanı Tekin Küçükali arasında ek bir protokol yapıldı. Bu protokolle toplum lideri olarak belirlenen muhtar, öğretmen ve din görevlisinin yanı sıra polisler de doğal afetlere karşı vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla çalışma yürütecek. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne bağlı her ilden en az bir polis, Türk Kızılayı'nın proje kapsamında düzenlediği programlara katılacak ve afet zararlarının en aza indirilmesi için neler yapılması gerektiği konusunda eğitim görecek. Bu polisler, görev yaptıkları yerlerde, deprem, sel, çığ, heyelan ve yangın gibi afetlere karşı alınacak tedbirler ve afetlerin ardından yapılması gerekenler konusunda diğer emniyet görevlileri ve vatandaşlara bilgi verecek. Eğitim gören polisler, olağanüstü durumlarda da Türk Kızılayı'nın profesyonel çalışanlarına ve yardım ekiplerine destek olacak. Protokol kapsamında, Toplum Destekli Polis, afet öncesi ve sonrasında başta trafik düzenlemesi olmak üzere polisin genel görevleri çerçevesinde hizmet verecek. İhtiyaç halinde Toplum Destekli Polisler, afet mahallerinde vatandaşları bilgilendirecek. -TOPLUM LİDERLERİNİ TEŞKİLATLANDIRMA PROJESİ- Türk Kızılayı tarafından yürütülen Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi ile afet zararlarının azaltılması için toplum liderleri aracılığıyla toplumda afetlere karşı hazırlıklı olma, sosyal sorumluluk bilinci oluşturma ve yerel kurumlar arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi hedefleniyor. Afet risklerinin belirlenmesi, önlenmesi veya doğuracağı hasarın en aza indirilmesi için alınması gereken önlemler, zarar azaltma çalışmaları olarak kabul ediliyor. Doğal afetlere karşı yerel düzeyde yürütülen afet öncesi zarar azaltma ve afet sırasında müdahale çalışmaları sayesinde olumlu sonuçlar alınabiliyor. Bu nedenle Kızılay, afet bilincinin yaygınlaştırılması için toplum liderleriyle ortak faaliyetler yürütüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlı ile protokoller imzalayan Kızılay, halkı yaşadıkları bölgedeki afet tehlikeleri ve riskler hakkında bilinçlendirip, zarar azaltma kültürü oluşturmak istiyor.