Doğa yürüyüşünde temizlik yaptılar

Malik GÖDELİNER/ADANA, (DHA) - ADANA Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü üyeleri (PRODOSS), Eyni Yaylası\'nda doğa yürüyüşü ve çevre temizliği yaptı.

Prodoss Kulübü, Pozantı ile Aladağ ilçeleri arasında bulunan 16 kilometrelik Kızılboyun parkurunda doğa yürüyüşü düzenledi. Hamidiye Mahallesi At Yaylası Mevkii\'nden başlayan yürüyüşe 134 doğa tutkunu katıldı. Karanfil Dağının 2 bin 100 metre yüksekliğinde bakir bir coğrafyada devam eden yürüyüş, Roma döneminde gözetleme kulesi olarak kullanılan Eyni Kalesi\'nde sona erdi. Kalede fotoğraf çekiminin ardından Aladağ ilçesinin doğal su kaynağı Eyni Gözü\'nde kamp kuran doğaseverler, bölgeye hayran kaldı. Doğaseverler, ayrıca bölgede piknikçiler tarafından bırakılan çöpleri topladı.

Yürüyüş parkurlarını temizlemeyi ve çevre kirliliği sorununa dikkat çekip farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirten Prodoss Kulüp Başkanı Mehmet Yakut, piknikçileri çöp konusunda dikkatli olmaya çağırdı. Yakut, \"Karanfil Dağı eteklerinin 2 bin 100 metre rakımlarında, oldukça bakir bölgede keyifli bir yürüyüş yaptık. Lakin mükemmel bir doğaya sahip, Eğni gözünün bu kadar güzel bir yerin, bu kadar kirli ve çokça çöpün olması üzücüydü. Doğaseverler olarak alanın çöplerinin temizlenmesi sorumluluğumuzu yerine getirdik. Burada doğa yürüyüşü yapan ya da piknikçilerin, doğaya gelen herkesin çöplerini alıp götürmesi ve gerçek bir doğasever gibi davranması dileğimizdir\" dedi.



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