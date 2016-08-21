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Doğa Koleji satıldı

Kolej, iş adamı Ömer Saçaklıoğlu'na satıldı

21 Ağustos 2016 13:02

Doğa Okulları’nın tamamının satıldığı açıklandı. Okulların kurucusu Fethi Şimşek, ellerindeki hisselerinin yüzde 100’ünün Ömer Saçaklıoğlu’na satıldığını duyurdu.

Fethi Şimşek yaptığı açıklamada “Kurup yıllardır itinayla büyüttüğümüz okulumuzu bu kıymetli ve hayırsever iş adamına devretmek bize gurur veriyor. Doğa Okulları yıllardır başarıyla taşıdığı liderlik bayrağını, Türkiye’nin en büyük gayrimenkul şirketlerinden birinin kurucusu ve sahibi olan Ömer Saçaklıoğlu ile daha yükseklere taşımayı hedeflemektedir” dedi.

Ömer Saçaklıoğlu, Metal Yapı Konut markasıyla inşaat ve gayrimenkul sektöründen faaliyet gösteriyor.

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Doğa KolejisatıldıÖmer Saçaklıoğlu

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