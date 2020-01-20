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Doğa Koleji'nin yeni patronu: Maaşlar ödenince birbirimize sarıldık

Özeren, “Doğa öğretmenleri gösterdikleri sabır ve fedakârlık nedeniyle yılın öğretmeni olmalı” dedi

20 Ocak 2020 09:18

Aylardır öğretmenleri ve çalışanlarının zor günler yaşadığı Doğa Koleji'nin, İTÜ Vakfına satışı gerçekleştirildi. İTÜ adına Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstlenen Serhat Özeren, maaşların yattığı anda İTÜ ve Doğa yönetimindeki herkesin birbirine sarılarak duygulandığını anlatırken, “Artık geriye dönüş yok, yakında kalan diğer maaşlar da ödenecek. Kurumda para değil, akademik konular konuşulacak” dedi.

Hürriyet'ten Nuran Çakmakçı'nın haberine göre “Doğa öğretmenleri gösterdikleri sabır ve fedakârlık nedeniyle yılın öğretmeni olmalı” mesajı veren Özeren, devir sürecinin ilk basamağının borç yükü ayrıştırması olduğunu söyledi. Bu konuları ticari sır olduğu için detaylı paylaşamanacağını ancak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın desteğinin bu noktada devreye girdiğini söyleyen Özeren şunları ifade etti:

"Bankalarımızın genel müdürleri elini taşın altına koydu. Bu bir şirket kurtarma operasyonu değil, Doğa Koleji’nin yeniden yapılandırılma sürecidir. Bankalar, Doğa Koleji’ne hizmet sağlayan şirketler ve tüm unsurlar analiz edildi. İlk başta İTÜ Vakfı olarak ortaya çıktık. Ancak ikinci açıklamada süreç İTÜ üzerinden ilerlemeye başladı. Borç yükü  bir yana asıl önemli konu öğretmen ve personel maaşlarıdır. Ara çözüm geliştirdik. Biz Doğa’ya para vermiyoruz, borçları ödeyip yapılandırıyoruz. Doğa’yı yönetim olarak devraldık. Saçaklıoğlu Ailesi’ne bir para ödemedik."

 
 
 

 


 

 

 

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