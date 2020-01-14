Doğa Koleji krizi çözülemedi: Resmi satışın gerçekleşmesi bekleniyor

Öğretmenlerin maaşlarını alamadığı, öğrencilerin eğitiminin aksadığı Doğa Koleji'nde kriz çözülemedi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Doğa Koleji'ni satın alabilmek için kendi bünyesinde üçüncü bir vakıf kurduğu fakat vakfın kuruluş çalışmasının bitmediği için kolejin resmi satışının gerçekleşemediği iddia edildi.

Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre, İTÜ’nün Doğa Koleji’ni satın almak için yeni bir vakıf kurduğu iddia edildi. İstanbul Teknik Üniversitesi, satış süreciyle ilgili sessizliğini korurken aynı zamanda başkanlığını İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca’nın yapacağı üçüncü vakfın İTÜ Eğitim Vakfı adıyla kurulduğu iddia edildi.

Kurulan yeni vakfın bütçesinin ne kadar olacağı ve yönetim kurulunun kimlerden oluşacağının ise bilinmediği belirtilirken, İTÜ Rektörü Mehmet Karaca’nın, İTÜ Vakfı’nca Doğa Koleji’ni 800 milyon TL’lik teklifle satın aldığı yönündeki açıklamanın ise gerçeği yansıtmadığı ileri sürüldü.

Doğa Koleji'nde şu an 45 bin öğrenci eğitim görüyor. İstanbul başta olmak üzere 15 ildeki 214 şubede mali sıkıntı yaşanıyor. 6 bin öğretmen ise dört aydır maaş alamıyor. Öğretmenlerin, 17 Ocak cuma günü öğrencilerin karnelerini alana kadar derse girecekleri aktarılırken, öğretmenlerin, 18 Ocak cumartesi günü, Doğa Koleji Genel Müdürlüğü önünde yarıyıl tatiliyle beraber protesto eylemlerine yeniden başlayacakları öğrenildi.