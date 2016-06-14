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Doğa Koleji CEO'su: Ethem Sancak'la görüşme yapılmamıştır

Doğa Okulları CEO'su Bünyamin Çelikten, basında çıkan haberler üzerine yazılı açıklama yaptı

14 Haziran 2016 21:53

Doğa Okulları'nın işadamı Ethem Sancak'a satıldığına dair iddialara üst düzey yalanlama geldi. CEO Bünyamin Çelikten, "Doğa Okulları Ethem Sancak'a satıldı" haberleri kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Sayın Ethem Sancak ile hisse devri konusunda herhangi bir görüşme yapılmamıştır ve yapılmamaktadır" dedi.

Doğa Okulları Üst Yöneticisi (CEO) Bünyamin Çelikten, yazılı açıklamasında, sosyal medya ve internet sitelerinde yer alan "Doğa Okulları işadamı Ethem Sancak'a satıldı" şeklindeki haberler üzerine açıklama yapma gereği duyduklarını dile getirdi.

Çelikten, şunları kaydetti: "Söz konusu haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Sayın Ethem Sancak ile hisse devri konusunda herhangi bir görüşme yapılmamıştır ve yapılmamaktadır. Hisse devri gibi önemli bir konuda en güncel ve doğru bilginin ancak bizzat hissedarlar tarafından sağlanabileceği malumunuzdur. Hissedarlarımızın açıklama yaptığı noktada basın mensuplarıyla bilgileri süratle paylaşacağız."

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