"Doğa harikası olan Uzungöl, şimdi havuzlu siteye döndü!"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Güney, Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl çevresindeki tahribat ve betonlaşmaya dikkat çekmek için sosyal medya hesabından "Doğa harikası olan Uzungöl, şimdi havuzlu siteye dönmüş!"​ diyerek eleştirilerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından özel çevre koruma bölgesi olarak ilan edilen Trabzon Çaykara'da yer alan Uzungöl Karadeniz'in en çok ziyaret edilen yerleri arasında gözüküyor. Uzungöl'ün etrafına yapılan istinat duvarı ve yapılaşma manzarıyı değiştirdiği görülüyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger de Uzungöl'ün bozulan çehresine dikkat çekmek için twitter hesabından iki fotoğraf paylaşıp şu notu yazdı;

“Akp’den önce doğa harikası olan Uzungöl, şimdi havuzlu siteye dönmüş!

Üstüne bir köprü yapıp, duble yolla İstanbul’a bağlandı mı tamamdır!”

İşte o tweet: