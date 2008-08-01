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Spor

Doğa dünya üçüncüsü

Özel Bostancı Doğa Koleji Bayan Takımı, İtalya'da düzenlenen Liselerarası Dünya Voleybol Şampiyonası’nda 3. oldu.

01 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Özel Bostancı Doğa Koleji Bayan Takımı, İtalya'nın Cagliari kentinde düzenlenen Liseler Arası Dünya Voleybol Şampiyonası'nda 3'üncüsü oldu.

Şampiyonada, İspanya takımı ile yaptığı maçı 25-18, 22-25, 25-21 ve 25-19'luk setlerle 3-1 kazanan Doğa Koleji, Dünya 3'üncüğülünü elde eti. Erkeklerde Türkiye'yi temsil eden Davutpaşa Lisesi ise 5. sırayı aldı.

Yarı finalde Brezilya'ya 3-1 yenilerek final şansını yitiren Doğa Koleji, grubunda Bulgaristan, Polonya ve Letonya'yı 3-0'lık skorlarla yenerek birincilikle bir üst tura çıktı. Bir üst turda Fransa'yı 3-0 yenerek çeyrek finalist olan Doğa Koleji, çeyrek finalde de Almanya'ya set vermeden yarı finale yükseldi.

Brezilya yenilgisiyle finali kaçıran Doğa Koleji, İspanya'yı mağlup ederek 28 takım arasında 3'üncülüğü elde etti.

Erkeklerde mücadele eden Davutpaşa Lisesi ise grup maçlarında Porto Riko'yu 3-1, Macaristan'ı da 3-0 yenerek birinci oldu. Bir üst turda Şili'yi 3-2 yenerek çeyrek finalist olan Davutpaşa Lisesi, çeyrek final mücadelesinde Tayvan'a 3-0 mağlup oldu ve mücadelesini 5. ve 8'incilik için sürdürdü.

Burada önce Avusturya'yı, ardından da Çin'i 3-1'lik skorlarla yenen Davutpaşa Lisesi, 29 takımın mücadele ettiği şampiyonayı 5. olarak tamamladı.

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