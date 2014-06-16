Doçentlik unvanı yetkisi YÖK'e verilecek

Hükümet, akademik alan ve sağlık sektörüyle ilgili YÖK ve Sağlık Bakanlığı’na çok geniş yetkiler veren bir tasarı hazırladı. Doçentlik ünvanı verme yetkisi bağımsız bir kurum olan Üniversiteler Arası Kurul (ÜAK)’dan alınarak YÖK’e devrediliyor. Vakıf üniversitelerini baştan aşağı düzenleyen yetkilerin yanında tüm tıp fakültelerini personelleriyle birlikte yönetecek yeni bir yapı geliyor.



“Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”yla Hükümet, doktora denkliği ve doçentlik konusunu bağımsız bir kurul olan Üniversiteler Arası Kurul’dan devralıyor. Kimlerin doçent olacağına tasarıyla YÖK’ün karar vermesi öngörülüyor.



Muhalefet ise bunun "Muhalif isimlerin doçent ve profesör olmalarının önünün kesilmesi ve akademisyenlerin hükümeti eleştiremez hale gelmeleri" için yapıldığını savunuyor.



Tasarıyla doktoralar konusundaki denklik de ÜAK’dan alınarak YÖK’e devrediliyor.

Koç ve Sabancı mütevelli dışı kalabilir

Tasarıda Vakıf üniversiteleriyle ilgili de sert önlemler dikkat çekiyor. Vakıf Üniversiteleri’nin mütevelli heyetini belirleme yetkisi YÖK tarafından devralıyor. Bu durum Koç ve Sabancı dahil üniversite kuran ve büyük yatırımlar yapan isimlerin YÖK istemediği takdirde mütevelli heyeti dışında kalmaları sonucunu doğuracak. YÖK’e ayrıca idari ve akademik konularda Vakıf Üniversitelerine yaptırım uygulama yetkisi veriliyor.

Tıp fakülteleri fiilen Sağlık Bakanlığı'na bağlı

Tasarıyla Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir Sağlık Bilimleri Enstitüsü kuruluyor. Türkiye’deki tüm tıp fakülteleri üzerinde tasarruf yetkisine sahip olacak bu enstitü bir anlamda ‘Sağlık YÖK’ü gibi hareket edecek. Enstitü istediği doçent ya da profesörü istediği tıp fakültesine gönderip, tıp fakülteleri arasındaki kadrolarda oynama yapabilecek. Bu durum Hacettepe gibi tıp fakültelerinin kadrolarının dağıtılabilmesini de mümkün hale getiriyor.

Tasarıyla gelenler özetle şöyle:

1- Doçentlik yetkisi ÜAK’dan alınıp YÖK’e devrediliyor.

2- Doktora denklik ÜAK’dan alınıp YÖK’e devrediliyor.

3- Devlet üniversitelerinden vakıf üniversitelerine hoca görevlendirilmesi sona erdiriliyor.

4- Öğrencilikten atılma geri getiriliyor. Üniversiteleri 9 yılda bitirmeyenler öğrencilikten atılıyor.

5- Vakıf üniversitelerinin Mütevelli Heyeti YÖK Genel Kurulu’nun 2/3 çoğunluğuyal onaylanarak seçilecekler.

6- YÖK’e vakıf üniversitelerine çok geniş yaptırım uygulama yetkileri getiriliyor.

7- Sağlık Bakanlığı’na bağlı İstanbul’da Sağlık Bilimleri Enstitüsü kuruluyor.

8- Tıp fakültelerinin akreditasyon yetkisi bu enstitüye devrediliyor.

9- İstanbul merkezli merkez Türkiye’deki tüm tıp fakültelerini kendi birimi haline getiriyor.

