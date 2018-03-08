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Doçentle profesörün 'moleküler biyoloji' kavgası karakolda bitti

Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı

08 Mart 2018 15:29

Erzurum Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı'nda, 2 öğretim üyesi arasında moleküler biyolojide kullanılan spektrofotometre adlı cihaz nedeniyle çıkan tartışma karakolda bitti.

Olay, 5 Mart Pazartesi günü, merkez Yakutiye ilçesinde bulunan Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki Eczacılık Fakültesi'nde meydana geldi. Yrd. Doç. Dr. Rukiye Sevinç Özakar, fakültede herkesin yararlandığı moleküler biyoloji cihazı spektrofotometrenin kullanımıyla ilgili konuştuğu Anabilim ve Bölüm Başkanı Prof. Dr. Meltem Çetin'in, kendisini yakasından tutup, tartakladığını ve hakaret ettiğini ileri sürdü. 2 öğretim üyesi arasında çıkan kavga üzerine, olay yerine polis ekipleri geldi. Kavga sırasında derste olan öğrenciler ise olayı pencereden izledi. 

Fakülte binasından ağlayarak çıkan Yrd. Doç. Dr. Özakar, aynı zamanda eşi olan fakültenin araştırma görevlisi Emrah Özakar polisler tarafından rapor almak üzere Palandöken Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 

Prof. Dr. Çetin iddiaların iftira ve şer olduğunu öne sürerek, hukuki süreç başlatıldığı için konuşamayacağını, mahkeme sonunda kimin doğru söylediğinin ortaya çıkacağını belirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, görgü tanıklarının ifadelerine başvurup tartışmanın çıktığı alandaki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

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