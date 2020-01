Doçenti öldüren profesörden tuhaf benzetme: Galatasaray Avrupa'da güçsüz takıma elenmişti!..

Geçen yıl 2 Haziran’da Konya'da Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Handan Kamış’ın o dönem eşi olan 2 çocuk babası Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı 53 yaşındaki Prof. Dr. Ahmet G., iddiaya göre duygusal ilişki yaşadığı fakültede sekreter 28 yaşındaki Asuman E. yüzünden tartıştığı 3 çocuk babası Doç. Dr. Celalettin Özdemir’i bıçaklayarak öldürdü. Fakültedeki odasında olaydan 2 gün sonra cesedi bulunan Doç. Dr. Özdemir’in vücudunda ve boğazında 14 bıçak darbesi saptandı.

Bugün görülen davada, Prof. Dr. Ahmet G., çarpıcı benzetmelerle kendini savundu. Prof. Ahmet G., 'O an öldürmem için her hangi bir neden yoktu. Şu an bile bacaklarım titriyor. Celalettin hoca, güçlü, kuvvetli, yapılı biri ve uzak doğu sporu bilen birisi. Benim ona karşı koymam imkansız. Bir örnek vereceğim. Galatasaray, Avrupa Şampiyonu olmuştu. Sonra güçsüz bir takıma elenmişti. Bu olayda böyle' dedi.

Cinayetin ardından emeklilik dilekçesi veren Prof. Dr. Ahmet G. ile ilişkisi olduğu belirtilen evli ve 1 çocuk annesi sekreter Asuman E. gözaltına alındı. Prof. Dr. Ahmet G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, sekreter Asuman E. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Konya 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü karar duruşmasına ’kasten adam öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Prof. Dr. Ahmet G. ile 'cinayete yardım etmek' ve 'şantaj' suçlamasıyla 20 yıl hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Asuman E., öldürülen Doç. Dr. Celalettin Özdemir’in yakınları ve avukatlar katıldı.

''Sekreter Asuman, sütten çıkmış ak kaşık mı?''

Mahkeme Başkanı, öldürülen Doç. Dr. Celalettin Özdemir’in yakınlarına son sözlerini sordu. Kardeşi Mustafa Özdemir, sekreter Asuman E.’nin tutuklanmasını istedi. Özdemir, ”Biz ailece ömrümüzde ne karakol, ne adliye gördük. Bu Asuman sayesinde bu durumdayız. Bu dünyada en çok sevdiğim kişiyi, ağabeyimi yitirdim. Asuman’ın 'cinayete yardım ve yataklık' suçundan tutuklanmasını istiyorum. 76 milyon insan Asuman’ın suçlu olduğunu biliyor. Ama mahkeme bir türlü suçlu olduğuna kanaat getiremedi" dedi.

Sekreter Asuman’ın, cinayetin işlendiği Doç. Dr. Celalettin Özdemir’in odasında parmak izlerinin bulunduğunu hatırlatan Mustafa Özdemir, "Bütün oklar, Asuman’ı gösteriyor. Vicdanen size soruyorum şimdi bütün bunların üzerine Asuman sütten çıkmış ak kaşık mı?” dedi.

''Asuman, ikisinden de para aldı''

Öldürülen Doç. Dr. Özdemir’in avukatı Süleyman Çimen, ise ''Müvekkilim hayatında hiç yanlış iş yapmamış ve saygın bir insandı. Tek yanlışı Asuman ile tanışmaktı. Sanık Asuman bu olayda azmettiricidir. Ahmet G.’yi, müvekkilime karşı yönlendirmiştir ve cinayeti işletmiştir. Sanık Asuman, çok iyi bir oyun oynadı. İkisinden de para aldı ve ikisinde de kurtulmak istedi” dedi.

Profesör Ahmet G.: Ağzımın orucuyla yalan söylecek değilim

Ömür boyu hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık Prof. Dr. Ahmet G., Asuman E.’nin Doç. Dr. Özdemir’in sekreteri olmadığını, fakültenin sekreteri olduğunu hatırlatarak, ''Ben Asuman’ı 50 bin lira baçektiğim parayı, 30 bin lira da kendi tasarrufumda bulunan parayı verdim. Daha önceki beyanlarımda da var bütün her şey helal olsun demiştim. Olay günü Asuman ile Celalettin’in odasına birlikte gittik. İster inanın ister inanmayın, ağzımın orucuyla yalan söyleyecek değilim, tüm salona yemin olsun ki, ben 3 kez bıçaktan fazla vurmadım” dedi.

Ölen Doç. Dr. Celalettin Özdemir’in odasına gittiğinde sekreter Asuman E.’nin, odanın kapısını dışarıdan kilitlediği iddiasını yenileyen Prof. Dr. Ahmet G., ''O an öldürmem için her hangi bir neden yoktu. Şu an bile bacaklarım titriyor. Celalettin hoca, güçlü, kuvvetli, yapılı biri ve uzak doğu sporu bilen birisi. Benim ona karşı koymam imkansız. Bir örnek vereceğim. Galatasaray, Avrupa Şampiyonu olmuştu. Sonra güçsüz bir takıma elenmişti. Bu olayda böyle” dedi.

''Sineği bile yakalıyıp, dışarı bırakırım''

Prof. Dr. Ahmet G. kimseyi inciten birisi olmadığını ifade ederek, ''Ben kimseyi incitecek bir insan değilim hakim bey. Odama giren sineği bile yakalayıp, dışarıya bırakan biriyim. Bende en az Celalettin kadar mağdur oldum. Celalettin ölümü benim elimden olmadı. Benim de tek hatam Asuman ile karşılaşmamdı. Asuman 10 yıldır o üniversitede, birileri tarafından kullanılıyor. Benim onun ölmesinden duyduğum üzüntü, belki ailesinden daha fazladır” diye konuştu.

Bunun üzerine salonda bulunan ve ayağı kalkan Celalettin Özdemir’in kardeşi Mustafa Özdemir, ''Daha neler'' diyerek tepki gösterdi.

Prof. Dr. Ahmet G.’nin avukatı Fatih Ruşen, olay yerinde keşfin yapılması halinde bu olayın aydınlığa kavuşacağını savundu. Ruşen, Prof. Dr. Ahmet G.’nin boşandığı eşi olan fakültenin dekanı Prof. Dr. Handan Kamış’ın, görevden alındığını ve yerine gelen yeni dekanın ise öldürülen Doç. Dr. Özdemir’in odasını mahkemeye yazı yazarak boşaltıp, başka bir öğretim üyesine tahsis ettiğini ve artık ortada hiçbir delilin kalmadığını öne sürdü.

Ruşen, ''Asuman, sadece buz dağının görünen bir kısmıdır. Asuman’ın, bu olayı tek başına planlaması mümkün değildir. Asuman 10 yıldır, üniversitede bir çok kişinin tasfiyesinde kullanıldı. Bu olay karanlık kalmıştır, aydınlanamamıştır” dedi.

Sekreter Asuman: 'paralar bende değil'

Tutuksuz yargılanan sekreter Asuman E., öldürülen Doç. Dr. Özdemir’in, sattığı dairelerden elde ettiği paranın kayıp olduğu hakkında iddialarla ilgili, paranın kendisinde olmadığını öne sürdü. Asuman E., savunmasında şunları söyledi:

"20 yıl araştırsalar da bulamazlar. Olay günü ben kapıyı kilitlesem beni görmemeleri imkansız. Bir duruşma daha olsa, Ahmet G., Asuman da içerdeydi diyecek. Ben üniversitede kötü biriymişim ama üniversitedeki hocalar ve arkadaşlarla 3 gündür yemek yiyorum. Cinayeti ben ortaya çıkarttım. Bani suçlu bulanları ben Allah’a havale ediyorum. Ben cinayetle ilgili hiç bir şey yapmadım. Beraatımı istiyorum.

"İki bilim adamı nefislerine yenilmişler”

Asuman E.’nin, avukatı Hasip Şenalp de, ”Bu cinayetin nedeni, Asuman’ın etik dışı davranışları değildir. Bu olayda mahkeme boyalı basına inandı. Bu konuda yayın yasağı gelmediydi. Mahkemeyi yönlendirmek istediler. Müvekkilim dünya güzeli de değil ama 2 bilim adamı nefislerine yenilmişler” dedi.

Profesör: O da ülkücüydü, ben ülkücüydüm

Son sözü sorulan sanık Prof. Dr. Ahmet G., "Biz Celalettin ile farklı meşrepte insanlar değildik. Oda ülkücüydü, ben de ülkücüydüm. Daha önceki ifadelerimi tekrarlıyorum. Beraatımı istiyorum” dedi.

Sekreter: Vicdanım rahat

Son sözü sorulan Asuman E. de, ”Vicdanım rahat, beraatımı istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti yaklaşık yarım saat ara verdikten sonra kararı açıkladı. Prof. Dr. Ahmet G.'yi ’kasten adam öldürmek’ suçundan önce ömür boyu hapis cezasına çarptıran mahkeme, duruşmalardaki iyi hali nedeniyle bu cezayı 25 yıl hapis cezasına indirildi. Sekreter Asuman E. için de beraat kararı verdi.

Kararın ardından öldürülen Doç. Dr. Özdemir’in kardeşi Mustafa Özdemir, ''Buradaki mahkeme heyeti adil yargılama yapmadığı için HSYK’ya dilekçe vereceğiz. Bu mahkeme Asuman’ı aklamak için kurulmuş bir mahkemedir” ifadesini kullandı.

Cinayetin ardından Prof. Dr. Ahmet G.'den boşanan Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Handan Kamış’ın görev süresi doldurduğu için görevden alınıp, yerine başka bir dekanın atanmıştı. Cinayetin iki numaralı sanığı sekreter Asuman E. de eczanede çalışan eşi Fatih S. den boşanmıştı.