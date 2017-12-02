Doçente evinde silahlı saldırı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) İktisat Fakültesi’nde görevli Doç. Dr. Hüseyin Ağır evinde silahlı saldırıya uğradı. Zanlı, polise yakalanmamak için apartmanın 5’inci katındaki daireden inmeye çalışırken düşerek öldü.

Dün akşam saatlerinde bir marketten alışveriş yapan Doç. Dr. Hüseyin Ağır, kendisiyle aynı binada oturan ve yakıt nedeniyle aralarında tartışma yaşandığı öne sürülen Abdi Ertürk’ün silahlı saldırısına uğradı. Ertürk, tabancayla Doç. Dr. Ağır’ı bacaklarından vurduktan sonra kaçtı. Yaralanan Doç. Dr. Ağır, olay yerine çağrılan ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık ve Uygulama Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

Abdi Ertürk’ü yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, zanlının Hatay’ın Kırıkhan ilçesine kaçtığını belirledi. İlçeye giden ekipler, Abdi Ertürk’ün saklandığı bir apartmanın 5’inci katındaki dairenin kapısını çaldı. Bu sırada Abdi Ertürk, hortumla balkondan kaçmayı denerken düşerek olay yerinde hayatını kaybetti. (DHA)