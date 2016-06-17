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“Doçent, öğrencisine cinsel saldırıda bulundu” iddiası!

Doç. Dr. M.D.’ye soruşturma açıldı

17 Haziran 2016 21:38

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde yüksek lisans öğrencisi N.D., tez hocası Doç. Dr. M.D.’nin cinsel saldırısına uğradığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Öğrenci, bulunduğu suç duyurusunda "Kolumdan tuttu, yatağa fırlattı, üzerime çıktı. Kendisi 130 kilogram civarında bir adam. Şok geçirdim. ‘Hocam ne yapıyorsunuz, yapmayın’ dedim. ‘Merak etme, canını yakmayacağım, sakin ol’ dedi" ifadeleri yer aldı.

İddiaya göre, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlayarak aynı bölümde yüksek lisans öğrencisi olan N.D., 12 Haziran günü tez çalışması için Bolu’ya gitti. 29 yaşındaki N.D., her zamanki gibi yine tez hocası Doç. M.D.’nin evinde kaldı. Sabah 08.00’e kadar çalışan N.D., evin salonunda uyudu. Bu sırada, Doç. M.D.’nin eşi çocuğunu okula götürmek üzere evden çıktı. Eşi ve çocuğunun ayrılmasından sonra Doç. M.D., saat 09.00’da N.D.’yi uyandırdı.

“Üzerime çullandı”

İddiaya göre, N.D., giyinmek için çocuk odasına geçti. Bir müddet sonra Doç. M.D., N.D.’nin bulunduğu odaya girdi. N.D., şikayet dilekçesinde, olayın devamını şöyle anlattı:

“Yanlışlıkla girdiğini sandım. ‘Hocam giyiniyorum’ dedim. ‘Bir şey olmaz, biraz seyredeyim, sen devam et’ dedi, Üçüncü uyarımda çıktı. Giyindim ve kapıyı açtım. Birden kendisini karşımda gördüm. Bana ‘Konuşalım’ dedi. ‘Hocam sizi dinliyorum’ dedim. Beni direkt kendi yatak odalarına çekti. Kolumdan tuttu, yatağa fırlattı, üzerime çıktı. Kendisi 130 kilogram civarında bir adam. Şok geçirdim. ‘Hocam ne yapıyorsunuz, yapmayın’ dedim. ‘Merak etme, canını yakmayacağım, sakin ol’ dedi. Daha sonra üzerime çullandı. Ayağımla tekme atarak, onu ittirdim. ‘Bağırırım’ dedim. Afalladı. Odadan çıktım. Titremeye başladım.”

 

Soruşturma açıldı

 

Daha sonra evden çıkan genç kadın, 14 Haziran’da Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek suç duyurusunda bulundu. Savcılık soruşturma başlattı. N.D., Doç. Dr. M.D. hakkında rektörlüğe de dilekçe ile başvurarak şikayette bulundu. Rektörlük tarafından M.D. hakkında ceza ve disiplin soruşturması başlatıldığı bildirildi.

 

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