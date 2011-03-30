-DOÇ.DR. ALBAYRAK: OLAYLA İLGİM YOKTUR ADANA (A.A) - 30.03.2011 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında incelenen Zirve Yayınevi cinayetine ilişkin olarak lojmandaki evinde ve fakültedeki odasında arama yapılan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Albayrak, ''bugün basında yer alan olayla hiçbir şekilde ilgisi olmadığını'' bildirdi. Doç. Dr. Albayrak, aramanın ardından, fakültenin önünde bekleyen basın mensuplarına meslektaşı aracılığıyla yazılı açıklama gönderdi. Açıklamayı dağıtan kişi, Albayrak'ın yorgun olduğu belirterek, sözlü açıklamada bulunmayacağını bildirdi. Albayrak'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: ''Sizin de bildiğiniz üzere emniyet yetkililerimiz bugün fakültedeki odamda ve evimde arama yaparak görevlerini yerine getirmişlerdir. Bugün basınımızda yer alan olayla hiçbir şekilde ilgim yoktur. Olayda adı geçen şahısları da tanımıyorum. Şimdiye kadar kendileriyle herhangi bir irtibatım olmamıştır. İlgilerinize teşekkür ederek hepinize saygılar sunarım.'' Türk Eğitim-Sen Çukurova Üniversitesi Şube Başkanı Rıfat Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Albayrak'ın misyonerlikle ilgili çalışmalar yaptığını belirterek, ''Misyonerlikle ilgili yayınları da bulunuyordu. Bu konuda emniyette bile konferans verdi. Bu tür olaylarla ilgisi olduğuna ihtimal vermiyoruz'' dedi. Doç. Dr. Kadir Albayrak'ın dinler tarihi başta olmak üzere çeşitli konulardaki kitaplarının fakülte kitaplığında bulunduğu belirtildi. -PROF. DR. ŞAHİN FİLİZ'E DESTEK ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında incelenen Zirve Yayınevi cinayetiyle ilgili olarak evinde arama yapılan, Akdeniz Üniversitesindeki odasında arama devam eden Prof. Dr. Şahin Filiz'e destek vermek isteyen Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneğinden bir grup ile bazı öğrenciler, arama yapılan Edebiyat Fakültesinin önünde basın açıklaması yaptı. Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Hilmi Uysal, öğretim üyeleri olarak yaşadıkları tedirginliği anlatmaya ve Şahin Filiz'e destek vermeye geldiklerini söyledi. Üniversite olarak bugün ilkleri yaşadıklarını belirten Prof. Dr. Uysal, ''Bizler Türkiye'nin hukuka ve adil yargılama süreçlerine saygılı, entelektüel ve düşünsel zenginliği olan kişileriyiz. Düşüncelerin ve bunların ifadesinin baskıya alındığı hissini yaratan uygulamalardan duyduğumuz tedirginliği ifade etmeye geldik. Yaşananların düşünce ve görüşlerimizi ifade etmede baskı oluşturmayacağına da inanıyoruz'' dedi. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nursel Şahin de ''Üniversitedeki odalarımız ve bilgisayarlarımız bilimsel üretimimizin malzemeleridir. Onların kayda alınmasının suç olarak gösterilmesini, polis tarafından işgalini kınıyoruz. Düşünce ve kürsü özgürlüğümüze, bilimsel özerkliğimize saldırılıyor ve bir doküman gibi alınıp götürülüyor. Odalarımız bilimsel alanlarımızdır, kimsenin kovuşturacağı, takibat yapacağı alanlar değildir'' diye konuştu. Operasyonlarda düşünce özgürlüğü ve insan özgürlüklerinin tehdit edildiğini ifade eden Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayrettin Ökçesiz ise şunları kaydetti: ''Bu tehditler gerçek olmaya yüz tutmaktadır. Şimdi hissetmediğimiz şey bir bulutun içerisinde bulutu görmemek gibi bir şeydir. Bulutu görmediğimiz için bulutu bilmemezlikten gelmemek lazım. Karanlık içine girdik, sürüklendik. Bu karanlığın dışına çıkmak zorundayız. Üniversiteler bu karanlığı aydınlatacak meşalelerdir. Bu meşaleleri söndürmeye çalışıyorlar. Meşalelerin söndürülmesine izin vermeyeceğiz.'' Açıklamanın ardından ''Üniversiteler özgürdür'' diye sloganı atan grup olaysız dağıldı.