Doç. Erdoğan: Allah beni affetsin

Vakit Yazarı Hüseyin Üzmez dosyasında yine aynı kararın verileceğini belirterek Adli Tıp 6’ncı İhtisas Dairesi’nden istifa eden Doç. Dr. Ayten Erdoğan'dan yeni bir itiraf: "Ne olduğunu bilmediğim raporlara evet dedim"



Gazete Haber Türk'ten Hilal Öztürk'e röportaj veren Erdoğan, "Örneğin beyin cerrahisiyle ilgili bir vakada, şu ameliyat mı yapılsa doğruydu, bu mu diye karar oylaması yapılıyor. Konuyla ilgim yok. Güvendiğim bir iki Kurul üyesine bakarak, onlar hangi yönde karar veriyorsa ona göre oylamaya katılıyordum.” dedi.

Erdoğan, şunları söyledi:



50 kişi önünde sorgu



“Çocuğun ruh sağlığı bozulmuş mu bozulmamış mı konusunda bir ihtilaf varsa, çocuk 50 kişi önünde, uğradığı taciz ve tecavüzü anlatmak zorunda bırakılırdı. Çocuğa 50 kişinin izlediğini, onların sorusu varsa soracağını etik olarak anlatmak zorundaydım. Allah’a şükür ki bu şekilde bir vaka gördüm.”



İstifa sonrası tümhakimve savcılardan destek gördüm. Bazı AKP’li vekillerden destek geldi. ‘Alnımdan öptüklerini’ söylediler. Ölüm tehditleri alıyorum ama mağdur çocukları korumak için katkım olacaksa canım feda olsun.”



“İhtisas Kurulu’ndaki 7 üyeden biri çocuk psikiyatristi diğeri erişkin psikiyatristi. Yani ruh sağlığı bozulmuş mu bozulmamış mı sorusunun muhatabı... Diğer üyeler kadın doğum, çocuk cerrahı, üroloji ve adli tıp uzmanları. Yani beden sağlığı bozulmuş mu sorusunun muhatabları. Çocukların ruh sağlığı muayenesinde fikir beyan etmelerine rağmen, ‘cinsel hastalık varmı’ sorusunu araştırmıyorlardı. Hiçbir çocukta cinsel hastalık taraması yapılmadı.”



Başımıza iş çıkarma



“Çocuk psikiyatristi olmama rağmen konuyu araştırdığım için ‘Kurumun imkanları yok iş çıkartma başımıza’ yanıtını aldım. Bunun üzerine eski Kurum Başkanı Keramettin Kurt’a gittim. Kendisi çok büyük birmikrobiyoloji laboravatuarı kurduğunu, bu testlerin hepsinin Kurum içinde hiç beklemeden yapılmasının mümkün olduğunu belirtti. Ancak 4 ay boyunca bir iki olay hariç hiçbir hastaya cinsel hastalık muayenesi yapılmadı. Bu konudaki raporlardan ‘beden’ kısmını çıkartıp, ruh sağlığı bozulmuş, bozulmamıştır kısmını cevapladık.”



Başkan yalnız bıraktı



“Sayın Prof. Dr.Mert Savrun’la (6’ncı İhtisas Dairesi Başkanı) çocuğun taciz ve tecavüz sonrası ruh sağlığının bozulacağı konusunda hemfikirdik. Çocukların ayrı bir odada sadece çocuk psikoloğu eşliğinde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorduk. 4 ayda omuz omuza her türlü güçlüğe karşı çalıştık. Ancak B.Ç. vakasında (Üzmez dosyası) beni yalnız bıraktı. Benim için ‘mücadeleden vazgeçti’ demesi üzdü, şaşırttı.”

