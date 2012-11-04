Doç. Dr. Tülin Durukan: Dünyada her 6 dakikada bir iş kazası oluyor!

Hülya Karabağlı

ANKARA

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Ankara Ankara Şubesi Haziran 2012’de çıkan 6331 sayılı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası ile ilgili üyelerini bilgilendirmek amacıyla toplantı düzenledi. Doç. Dr. Tülin Durukan’ın verilerine göre, dünyada her 6 dakikada bir iş kazası yaşanıyor. Türkiye’de iş kazalarının ekonomiye faturası 8 milyar lira. Durukan, “Eğer işveren denetimini dikkatli yaparsa işçi de daha dikkatli davranmak durumunda kalır” dedi.

TÜGİAD Ankara Başkanı Barış Aydın, 6331 sayılı yasanın çok yeni olması nedeniyle iş dünyasının henüz yeteri kadar bilgi sahibi olmadığına dikkat çekti. Aydın, yeni yasa sayesinde tüm iş yerlerinde bu konuyla ilgili profesyonellerin görevlendirilmesinin sağlandığını vurgulayarak, şunları söyledi:

“Artık tüm iş yerleri acil durumlara karşı hazırlıklı olacaklar. İş güvenliği, hem işçiyi hem işvereni hem de devleti ilgilendiren bir konudur. Bu konuyla ilgili herkes üzerine düşeni en iyi şekilde yapmalı ve hep beraber çözüm üretilmelidir. Bizler iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda gerekli önlemleri alarak artık bedel ödemek istemiyoruz.”

'İnsanlara kendini koruma bilinci vermeliyiz'

Gelişmiş ülkelerde bu tip kazaların azlığına dikkati çeken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Genel Müdürlüğü, İş Güvenliği Daire Başkanı Ümit Tarhan da, kendini koruma bilincinin henüz küçük yaşlardayken verilmesi gerektiğini anlattı.

Tarhan, işçi sağlığı ve iş güvenliğinde kültür oluşmasının iş kazalarını minimuma indirip, meslek hastalıklarının tamamının yok olmasını sağlayabileceğinin altını çizerek, “Biz bu konuda henüz yeteri kadar kültür geliştiremedik. Gelişmiş ülkelerde 3 tekerlekli bisiklete binen çocukların bile kask ve kolluk taktıklarına şahit oluyoruz. Oysa ülkemizde aynı tablo ile karşılaşılsa o çocuğun ailesinin pimpirikli olduğu düşünülür. Bizim öncelikli hedefimiz insanımızı bu hastalıklı algıdan kurtarmaktır” dedi.