Doç. Dr. Şener: Eğirdir Gölü'nde su kaybı olduğu aşikâr

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- SÜLEYMAN Demirel Üniversitesi (SDÜ) Su Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Şehnaz Şener, \"Eğirdir Gölü\'nde su kaybı olduğu aşikâr. Eğirdir Gölü özel hükümleri kapsamında yapılması gereken çalışmalar bir an önce gerçekleştirilmeli\" dedi.

SDÜ Su Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Şehnaz Şener, Eğirdir Gölü\'nde su kotunun 24 Ekim 2018 tarihi itibarıyla 916,186 metre ölçüldüğünü söyledi. Bugüne kadar ölçülen su kotlarının 950,50 metre ile 918,96 metre arasında değiştiğini aktaran Doç. Dr. Şener, \"Su kaybının olduğu aşikâr. Eğirdir Gölü özel hükümleri kapsamında yapılması gereken çalışmalar bir an önce gerçekleştirilmelidir\" dedi.

Eğirdir Gölü ile ilgili önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Şener, \"Önlemler alınmadığı takdirde Eğirdir Gölü\'nün bugünkü durumunu gelecekte muhafaza etmesi pek de mümkün görünmemektedir. Eğirdir Gölü\'nde göl suyunun zamanla içilemez hale geleceğini söylemek mümkündür. Isparta\'nın içme suyunun temin edildiği Eğirdir Gölü, göl- dağ turizmi açısından olduğu kadar balık avcılığı, su sporları ve rekreasyon imkanları da sunmaktadır. Eğirdir Gölü\'nün suyu, tatlı su balıklarının yaşamasına elverişli olması, amatör ve profesyonel balık avcılığı imkânı sağlamaktadır\" diye konuştu.

Devlet Su İşleri 18\'inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre göldeki su kotunun 916,186 metre olduğunu ve su seviyesinde azalma kaydedildiğini aktaran Doç. Dr. Şener, şöyle dedi:

\"Yağış miktarının azalması, buharlaşma kayıplarının artması, su kullanımları gibi problemlerin hepsi su kaybına etkendir. Bu problemleri net bir şekilde ortaya koyabilmek ve Eğirdir Gölü\'nün gelecekte tamamen veya kısmen kuruması konusunda bilgi paylaşabilmek için kapsamlı bir hidrolojik modelleme yapılmalıdır.\"



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