Doç. Dr. Özkaya'dan 'Sağlık için zeytinyağı' önerisi

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- ANKARA Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mücahit Taha Özkaya, ‘Sağlık için zeytinyağı’ sloganıyla üretimde yüksek gelir elde edilebileceğini belirtti. Kanserden ülsere, helikobakteriden gastrite kadar birçok sağlık probleminin zeytinyağı ile önlenebileceğini belirten Doç. Dr. Özkaya, \"Her sabah düzenli olarak kahvaltıdan yarım saat önce bir çorba kaşığı ve/veya akşam yatarken 1 çorba kaşığı olacak şekilde tüketilecek. Koruyucu hekimlik için zeytinyağı çok önemli bir ürün\" dedi.

Türkiye’de zeytincilik konusunda önemli çalışmalar yapan ve sektörde ‘Zeytin Baba’ diye de tanınan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mücahit Taha Özkaya, zeytinden daha fazla katma değer ve kazanım elde edilebilecek önerilerde bulundu. Türkiye’nin zeytincilik konusunda farklı bir kulvarda ilerlemesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Özkaya, İspanya’nın zeytinde ucuz maliyet ile İtalya’nın da gurme sektöründe ilerlediğini ve bunlara ulaşmanın zor olduğunu söyledi. Türkiye\'nin daha farklı bir slogan ve tanıtım atağı ile zeytinyağı sektöründe yeni hedeflere doğru yönelmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Mücahit Taha Özkaya, ‘Sağlık için zeytinyağı’ sloganıyla, zeytinin içerisindeki bileşenleri ön plana çıkararak zeytinyağının litresinin 100 euroya kadar bir fiyatla pazarlanabileceğini kaydetti.

\'ÜRETİCİLER YÜZDE 75\'İNİ TÜKETİYOR\'

Dünyadaki bitkisel yağ oranları ve tüketim miktarları ile ilgili istatiksel çalışmaları hakkında bilgi veren Doç. Dr. Özkaya, \"Dünyada üretilen bitkisel yağ miktarı 194 milyon ton. Bunun yalnız 3 milyon tonu zeytinyağı. 3 milyon ton, 3 milyar litre eder. Adam başı 10 litre verseniz, 300 milyon nüfusa yetecek kadar zeytinyağı var. Akdeniz ülkeleri zaten dünyada üretilen zeytinyağının yüzde 90-95’ini üretiyor. Toplam zeytinyağı tüketiminin yüzde 75’i de bu üretimi yapan ülkelerde gerçekleşiyor. Geri kalan yüzde 25’i de zengin ülkelere ihraç ediliyor. Az bir üretim ve tüketim var. Ucuz zeytinyağı üretemiyoruz, İspanya bizden daha ucuza üretiyor. Gurme sektörüne giremiyoruz, İtalya gurme sektöründe 1 numara. O zaman ben sağlık sektörüne girmeliyim\" diye konuştu.

\'SAGLIK İÇİN ZEYTİNYAĞI\'

Zeytin meyvesinin içindeki sağlık bileşenlerinin daha yoğun olarak zeytinyağının içine aktarılması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Mücahit Taha Özkaya, elde edilen zeytinyağının sağlık için değerli; kanserden ülsere kadar birçok önleyici özellikler taşıyan bir gıda takviyesi durumuna geleceğini belirtti. Bu zeytinyağını ilaç niyetine, \'Sağlık için zeytinyağı\' sloganıyla yurt dışına pazarlanması durumunda ciddi bir katma değer elde edileceğini ifade eden Doç. Dr. Özkaya, \"Bu şartların oluşması durumunda zeytinyağının bir şişesini, bir litresini en az 100 euroya pazarlayabilirim. Türkiye 200 bin ton zeytinyağı üretiyor. Elde edilecek geliri düşünün. Bizim farklı bir kulvardan gitmemiz lazım. Çünkü bizim her tülü zeytin gen kaynağımız var. Öyle zeytin çeşitlerimiz var ki, Oleokantal seviyesi 10 kat yüksek. Oleuropeini yüksek, skualen yüksek. Bu saydıklarım şu ana kadar bilinen en önemli antioksidanlar ve bunlar kanser ilacı olarak kullanılan maddeler. Böyle bir değeri ben niye boşa tutayım? Bunun için de ‘Sağlık için zeytin’ ile üretimden pazarlamaya kadar dış ticarete açılmamız lazım\" dedi.

\'TURKISH BREAKFAST\'

Sofralık zeytinde markalaşmanın da önemli olduğunu belirten Doç. Dr. Mücahit Taha Özkaya, \'zeytin-simit- çay\' konseptiyle yeni bir pazarlama yapılabileceği önerisinde bulundu. Doç. Dr. Özkaya, \"Ürettiğimiz ürünü pazarlamanın yolu zeytini pazarlamak değil. Bunu bir konsept ile pazarlamamız lazım; ‘Turkish breakfast’ adı altında. Zeytin, simit veya ekmek ve çay üçlü kombinasyonu ile otellerden başlayarak İspanyolların \'Spanish breakfast\' diye pazarladığı yöntem ile pazarlama yoluna gidebiliriz\" diye konuştu.

SAĞLIK İÇİN ZEYTİNYAĞI NASIL KULLANILIR?

Sağlık için zeytinyağı’ üretim ve tüketim aşamaları hakkında açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Mücahit Taha Özkaya şu bilgileri verdi:

\"Sağlık için zeytinyağı tüketiminde meyve erken toplanacak. İçindeki polifenol ve sağlık bileşenleri yüksek haldeyken toplanıp, 24 saatten önce işleme girecek. Işıktan, sıcaklıktan, sudan, havadan, plastikten, metalden uzak durduğu zaman sağlık bileşenleri yüksek zeytinyağı elde edilir. Bu zeytinyağının kullanımını da şu şekilde yapacağız: Her sabah düzenli olarak kahvaltıdan yarım saat önce bir çorba kaşığı ve/veya akşam yatarken 1 çorba kaşığı olacak şekilde tüketilecek. Yani günde bir veya iki defa alınabilir. Böylelikle kanserden ülsere, helikobakteriden gastrite kadar bir sürü problemlerin önüne geçmiş oluyoruz. Koruyucu hekimlik için zeytinyağı çok önemli bir ürün.\"



