Doç. Dr. Demir: Tek başına faizle doları dizginlemek mümkün değil, somut plan gerekli

Doların haftanın ilk gününde yükselişini sürdürerek 7.78’e çıkması, Merkez Bankası’nın geçtiğimiz hafta yaptığı 200 baz puanlık faiz artırımının TL’deki erimeyi neden durduramadığı sorusunu gündeme getirdi. Doç. Dr. Oğuz Demir, “Mesele tek başına faiz değil. Faiz nedenlerden biriydi. Çok daha kapsamlı bir yaklaşım şart” diyerek, dolardaki yükselişi durduracak 4 adımı şöyle sıraladı:

"1. Reel faiz yüzde 3-4 üzerine çıkmalı.

2. Kapsamlı bir ekonomik plan. Güven meselesi taahhüte bağlanmalı.

3. Bütçe, döviz açığı ve enflasyonla mücadele için yol haritası oluşturulmalı.

4. Sorunların farkında olunduğunu ve temmeniler değil, bu sorunların çözüm stratejilerinin hazırlandığını gösteren bir Orta Vadeli Program (OVP) açıklanmalı."