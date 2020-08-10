İşsizlik rakamları | Doç. Dr. Demir, "Gerçek işsizlik yüzde 24.3" dedi, DİSK-Ar: Salgında 8.6 milyon kişi işsiz kaldı

TÜİK’in Mayıs ayında işsizliğin kişi bazında azaldığını, oran bazında ise sadece yüzde 0.1 arttığını açıklaması, sosyal medyada ekonomistler ve siyasetçilerin tepkisine neden oldu.

TÜİK Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısının Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre 331 bin kişi azalarak 3 milyon 826 bin kişi olduğunu, işsizlik oranının ise 0.1 puanlık artış ile yüzde 12.9 seviyesinde gerçekleştiğini açıklamıştı.



Prof. Dr. Yalçın Karatepe, “Siz hala TÜİK’in işsizlik verilerine bakanlardan mısınız?” derken ekonomi gazetecisi Emin Çapa, “Mucize devam ediyor. Koronada işsizliği düşüren tek ülke olmanın ‘haksız’ gururunu bize yaşatan AKP'ye teşekkür etmiyoruz. Yılın ilk 5 ayında; Nüfus 500 bin arttı, 1.8 milyon kişi işsiz kaldı ama işsiz sayısı 568 bin azaldı ve işsizlik 0.8 puan düştü” diye tepki gösterdi.

TIKLAYIN: Mayıs ayı işsizlik rakamlarını açıkladı

Doç. Dr. Oğuz Demir, gerçek işsizliğin yüzde 24.3 olduğunu belirtti: “Çalışmaya hazır 4.48 milyon kişi. 1.35 milyonu iş bulmaktan ümidini yitirmiş. 3.77 milyon insanımız da aktif iş arayıp bulamıyor. Toplam 8.2 milyon. Bu rakamı işgücüne (29.38 + 4.46= 33.84) bölersek gerçek işsizlik yüzde 24.3 oluyor. TÜİK bile işsizlikteki felaketi gizleyemiyor.”

İş başındaki nüfus 20.4 milyona geriledi

DİSK’in Ar-Ge birimi DİSK-Ar da TÜİK'in dar tanımlı işsizlik verileri yine gerçeği yansıtmadığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Covid-19 etkisiyle revize geniş tanımlı işsizlik ve iş kaybı toplamı 17.2 milyona yükseldi. Son bir yılda istihdam 28.3 milyondan 25.9 milyona gerilerken, iş başında olanlar 20.4 milyona düştü. İş başında olanların sayısı 20.4 milyona geriledi. Covid-19 nedeniyle eşdeğer tam zamanlı iş kaybı 8.6 milyon olarak gerçekleşti.”

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da, “TÜİK’in artık referans kurumu olmadığını bugün açıklanan işsizlik rakamlarından anlayabiliyoruz. Pandeminin en yoğun olduğu Mayıs ayında işsizlik azalmış” değerlendirmesini yaptı.