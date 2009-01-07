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Spor

Dobra ile yollar ayrıldı

Kocaelispor'da teknik sorumlu Kaan Dobra ile yolların ayrıldığı bildirildi.

07 Ocak 2009 02:00


Kocaelispor'da sıkıntılı günler sona ermek bilmiyor. Körfez ekibinin çiçeği burnunda teknik direktörü Kaan Dobra da, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Kaan dobra, takımın başındayken başka bir teknik adamla görüşmeler yapıldığı gerekçesiyle istifa ettiğini açıkladı. Bu gelişme üzerine teknik direktörlük görevine, eski çalıştırıcı Yılmaz Vural'ın yardımcılığını yapan Engin Korukır getirildi.

Beş sezon aradan sonra çıktığı Süper Lig'e Engin İpekoğlu ile başlayıp Yılmaz Vural ile devam eden, ancak bu teknik adamla da yollarını ayıran Kocaelispor en zor günlerini yaşıyor. Takımın Kaan Dobra'ya emanet edilmesinin ardından yeni teknik adam da görevinden ayrıldı. Kaan Dobra ayrılma nedeni olarak kendisi takımın başındayken yönetimin başka bir teknik adamla görev konusunda görüşmesi olduğunu söyledi.

Yönetim ise futbolcuların maddi problemlerinin çözülmesini isterken kendisi için birşey istemedeğini ifade etti. Birçok futbolcusunun alacaklarını gerekçe gösterip federasyona başvurduğu Kocaelispor'dan 350 bin Euro alacağı olduğu belirtilen Kemal Aslan'ın takımdan ayrılışının ardından 14 oyuncunun da yasal süreyi beklediği öğrenildi.

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