-DNA'DAN SAÇ RENGİ BELİRLENECEK PARİS (A.A) - 05.01.2011 - DNA örnekleri artık saç renginin belirlenmesine de yardımcı olabilecek. Yeni bir teknik sayesinde bundan böyle kişinin kızıl mı yoksa siyah saçlı mı olduğu yüzde 90'ın üzerinde, kişinin kumral mı sarışın mı olduğu da yüzde 80 kesinlikle bilinebilecek. Rotterdam'daki Erasmus Tıp Merkezi'nden adli tabip ve nükleer biyoloji uzmanı Manfred Kayser ve ekibi, saç renklerini bildikleri yüzlerce Avrupalının DNA örneklerini kullandı ve bazı genlerin saç rengine etkisini inceleyerek, 11 gende 13 DNA "ipucuna" rastladı. Kayser, saç renginin belirlenmesinin önemli bir ilerleme olduğunu, bugüne kadar sadece nadir rastlanan kızıl saçın ayırt edilebildiğini vurguladı. Bugüne dek kan, sperm, tükürük ve deri örneklerinden yalnızca göz rengi belirlenebiliyordu.