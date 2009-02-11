DNA testi sonucunda infazlar belgelendi

Diyarbakır’ın Bağcılar Köyü’nde bulunan toplu mezardan çıkan cesetlerin kimlikleri belirlendi. Yapılan DNA testinin ardından kemiklerin Ali, Ekrem ve Ramazan Bulut’a ait olduğu ortaya çıktı



Taraf Gazetesi'nin haberine göre 1994 yılında Lice’de Bolu Komando Tugayı’na bağlı askerler tarafından gözaltına alındıktan SODIB kayıplara karışan Bulut ailesine yıllar sonra sevindirici haber geldi. Uzun süre çocuklarını arayan Bulut ailesi, 2003 yılında Diyarbakır’ın Kulp İlçesi’nin Bağcılar Köyü’nde bulunan toplu mezardan çıkan sekiz cesedin ardından harekete geçti. Yapılan DNA testinin ardından bulunan kemiklerin Ali. Ekrem ve Ramazan Bulut’a ait olduğu ortaya çıktı.



Emekli Tümgeneral Yavuz Ertürk komutasındaki Bolu Dağ Komando Tugayı ve Lice Jandarma Komutanlığı’nın 13 Mayıs 1994’te Diyarbakır’ın Lice İlçesi’ne bağlı Kabakaya Köyü Esenli Mezrası’na düzenlediği operasyonda gözaltına alınanlar arasında bulunan Mustafa Bulutun babası Latif Bulut olayı şöyle anlatır; askerlere "Oğlumu ne zaman bırakacaksınız" diye sorar. Askerler ise "Bir saat sonra" der. Ancak Bulut bırakılmaz.



Bunun üzerine Fahri Bulut ( 35 ), kuzeni Mustafa Bulut’un akıbetini öğrenmek için Yolçatı Köyü’ne giderken kayıplara karışır. Mustafa Bulut’tan sonra Fahri Bulut’tan da haber alamayan Bulut ailesi arama girişimlerinden vazgeçmez. Bu kez Fahri Bulut’un kardeşleri Ekrem ( 40 ) ve Ramazan ( 38 ) ile amcasının oğlu Ali ( 28 ) ve Salih Bulut, kayıpları aramak üzere Lice’ye gitmek isterken Lice Jandarma Komutanlığı’na bağlı askerlerce gözaltına alınır. Salih Bulut, bir saat sonra serbest bırakılırken, Ramazan, Ekrem ile Ali bırakılmaz. Böylece Bulut Ailesi’nden haber alınamayanların sayısı beşe çıkar.



Başvurmadıkları yer kalmadı



Mustafa Bulut’un eşi Dilber Bulut. Diyarbakır’da Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığı’na. Ol LAL Bölge Valiliği’ne, IHD, Uluslararası Af örgütü’ne başvurur. Başvurulara hiçbir yanıt verilmezken, olaya ilişkin hazırlık soruşturması başlatan Cumhuriyet Başsavcılığı ise tam 10 yıl sonra 2004’te görevsizlik kararı vererek dosyayı Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığı’na gönderir. Dosya halen Askeri Savcılıkta bekletiliyor.





‘Gözaltından sonra kayboldular’

Ekrem, Ramazan ve Ali Bulut ile birlikte gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Salih Bulut, olayı şöyle anlattı : " Akrabalarım Mustafa ile Fahri’yi bulma umuduyla Yolçatı Köyü’ne gittik. Orada iki ceset bulundu. Başka köylülere aitti. Onlar ambulansla Lice’ye götürüldü. Biz de yürüyerek Lice’ye doğru yola çıktık. Yolda önümüzü kesen askerler bizi gözaltına aldı. Lice Tugay Komutanlığı’na götürüldük. Mustafa Üsteğmen isimli bir askerin ismini hatırlıyorum. Bir saat sonra beni bıraktılar. Ancak akrabalarımı bırakmadılar.

