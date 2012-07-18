Afrika Birliği başkanlığına seçilen ilk kadın

Afrika Birliği’nin 53 üyesi, Etiyopya’daki zirve sırasında düzenlenen seçimde Güney Afrikalı Nkosazana Dlamini - Zuma'yı yeni başkan seçti. 63 yaşındaki Dlamini-Zuma, bu göreve seçilen ilk kadın oldu.

Dlamini-Zuma uzun süren bir seçim maratonu sonunda, Gabonlu Jean Ping'in adaylıktan çekilmesinin ardından dördüncü turda üçte ikilik çoğunluğu sağladı.

Nkosazana Dlamini - Zuma seçim zaferinin ardından "Bu makam sadece Güney Afrika için değil, aynı zamanda kadınlar için de büyük önem taşıyor. Daha önce hiçbir kadın bu göreve gelememişti. Eğer bunu başarıncaya kadar denemeye devam etmeseydik, bu hayali gerçekleştiremezdik" açıklamasını yaptı.

Güney Afrika'nın Durban kenti yakınlarında küçük bir köyde yaşayan bir ailenin sekiz çocuğundan biri olarak dünyaya gelen Dlamini - Zuma, zooloji ve botanik eğitimi aldı. Genç yaşta ırkçı Apartheid rejimi karşıtı harekete katılan Dlamini - Zuma 1976'daki ayaklanmanın ardından İngiltere'ye kaçtı. Dlamini - Zuma, 1978'de İngiltere'de Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'yla evlendi.

“Kadın hakları için önemli adım”

1990'lı yılların başında Güney Afrika'ya dönen Nkosazana Dlamini - Zuma, yapılan ilk özgür seçimlerin ardından 1994 yılında politikaya atıldı. Sağlık Bakanı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerinin ardından 1998 yılında boşandığı Jacob Zuma'nın hükümetinde İçişleri Bakanı oldu. Dlamini - Zuma ülkesindeki ırkçılıkla mücadelenin etkili isimlerinden biri.

kosazana Dlamini-Zuma'nın başarısını ilk kutlayanlardan biri eski eşi Jacob Zuma oldu. Güney Afrika Cumhurbaşkanı, "Bu Afrika tüm kıta, birlik ve kadın hakları için büyük önem taşıyor" ifadesini kullandı.

Nkosazana Dlamini-Zuma'yı zorlu görev beklediğine dikkat çeken Alman Kalkınma Politikaları Enstitüsü'nden Julia Leininger şu değerlendirmeyi yaptı:

"Dlamini - Zuma'dan Afrika Birliği’ni güçlendirmesi ve Birliğin sesini duyurması bekleniyor. Daha açık ifade etmek gerekirse Birliği hem içte hem de dışarıda çekip çevirmesi gerekli. Bunun için Dlamini - Zuma'nın sadece işlerin gidişatını iyileştirmesi ve iyi yetişmiş Afrikalıları önemli mercilere getirmesi yeterli değil. Aynı zamanda üye ülkeler arasında uzlaşma sağlaması ve kıtadaki anlaşmazlıklar için çözüm üretmesi gerekiyor. Seçilmek için geride bıraktığı maratonun ardından Dlamini - Zuma'nın zorlu mücadelesi asıl şimdi başlıyor." (Deutsche Welle Türkçe)

