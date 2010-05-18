DLA Piper 1 Haziran'da Türkiye'de

T24- Uluslararası hukuk firması DLA Piper’in İstanbul Barosu’nun izni kapsamında İstanbul’da açacağı ofisi 1 Haziran 2010 tarihi itibariyle faaliyete başlayacak.





YükselKarkınKüçük Avukatlık Ortaklığı’na (YKK) mensup 6 Türk ortak avukat da İstanbul Barosu’nun izni çerçevesinde, DLA Piper International LLP’nin ortağı olacak.





DLA Piper Eş-Üst Yöneticisi (CEO) Sir Nigel Knowles, Türkiye ofisinin açılışı dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında, amaçlarını, “dünyadaki bir numaralı hukuk şirketi” olmak şeklinde tanımlayarak, bunun için G-20 ülkelerinde faaliyet göstermeleri gerektiğini söyledi.





Toplam 68 ofis, 3 bin 563 çalışan ile 30 ülkede faaliyet gösterdiklerini ve 2009 yılı cirolarının 2 milyar 262 milyon dolar olduğunu açıklayan Knowles, ABD, Avrupa, Orta Doğu ve Asya’da yer aldıklarını ve 19 Avrupa ülkesinde 33 ofisleri bulunduğunu anlattı.





Knowles, enerji, bankacılık, altyapı, eğlenceyi de içeren birçok sektörde hizmet verdiklerini kaydederek, “Biz dünyanın odaklandığı bütün noktalara odaklanıyoruz. Türkiye de bunlardan biri. DLA’nın müvekkillerinin yüzde 50’sinin zaten Türkiye’de ofisi var” diye konuştu.





Soruları da yanıtlayan Knowles, faaliyet gösterdikleri ülkelerde yerel ortaklarla çalıştıklarına değinirken, “En önemli girdilerden biri olarak yerel kültürü görüyoruz, yerel ortaklar seçiyoruz” dedi.





Knowles, Türkiye’de belirli uzmanlık alanlarına eğilmeseler bile, o uzmanı dünyanın başka bir yerinden bulup getirebileceklerini, Türkiye’nin küresel alana, küresel alanın da Türkiye’ye destek vereceğini belirtti.





Türkiye’deki coğrafi mevcudiyetlerini artırmaya yönelik planları bulunmadığını vurgulayan Knowles, İstanbul ve Ankara’da bütün müşterilerine hizmet vereceklerini bildirdi.





Knowles, dünya çapında 2 bin 500 firmaya hizmet verdiklerini anlatırken, “Müvekkillerimiz buradaysa, bizim de burada olmamız lazım” dedi.



“TÜRKİYE’Yİ GÖZ ARDI EDEMEYİZ”



ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi ve DLA Piper Başdanışmanı Marc Grossman, Türkiye’nin bölgesel ve uluslararası alanda artan öneme sahip olduğunu belirtti.





DLA Piper’ın küresel firmaların Türkiye’de yatırım ve iş konusunda danışmanlık sağlamasının yanı sıra Türk firmalarının Türkiye dışında iş yapmasını kolaylaştıracağının altını çizen Grossman, bir soru üzerine, şöyle dedi:





“Türkiye dünyada öyle bir konumda ki, küresel müvekkil tabanımız Türkiye’yi göz ardı edemez. Onlar Türkiye’yi göz ardı edemezse, biz de edemeyiz. Firmamızın yaptığı doğru bir hareket.”