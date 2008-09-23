Djourou sözleşme uzattı

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'in İsviçreli defans oyuncusu Johan Djourou, kulübü ile sözleşmesini yeniledi.



Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) internet sitesinde yer alan haberde, 21 yaşındaki oyuncunun, teknik direktör Arsene Wenger'den aldığı güvenoyu sonucunda, Arsenal ile sözleşme yenilediği belirtildi.



Futbol kariyerine 2004 yılında Arsenal'de başlayan Djourou, 2007 yılında Birmingham City'ye kiralanmıştı.



Fildişi Sahilleri'nde doğan, ancak İsviçre'nin Cenevre kentinde yetişen Djourou, 2006 Dünya Kupası'nda İsviçre'yi temsil etti, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmasına rağmen hiçbir maçta forma giymedi.

