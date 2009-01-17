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Spor

Djokovic'ten takvim tepkisi

Dünya tenisinin 3 numaralı ismi Sırp Novak Djokovic, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın ocak ayında başlamasına tepki gösterdi.

17 Ocak 2009 02:00


Dünya tenisinin 3 numaralı ismi Sırp Novak Djokovic, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın ocak ayında başlamasına tepki gösterdi. Turnuvanın şubat ortalarına alınmasını isteyen Djokovic, 45 dereceye kadar çıkan kavurucu sıcakta, tenisçilerin yaşamlarını tehlikeye attığı uyarısında bulundu.

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın, şubat ayında başlatılmasını isteyen tenisçilere son şampiyon Novak Djokovic de katıldı.

Turnuva sırasında hava sıcaklığının zaman zaman 45 dereceye kadar çıkabildiğini hatırlatan Sırp raket, bu durumun sporcu sağlığını tehdit ettiği uyarısında bulundu.

Tenis sezonunun çok uzun olmasından da şikayet eden Djokovic, "Tenis açık ara en uzun sezona sahip spor dalı. Avustralya Açık'ta tüm güçlerini tüketen tenisçiler, diğer turnuvalardan çekilmek zorunda kalıyor. Bu yüzden ilk 10'daki tenisçiler sponsorların büyük baskısı altında" ifadelerini kullandı.

Djokovic'ten önce Roger Federer de, tenis sezonunun uzunluğundan yakınmış ve Avustralya Açık'ın hem oyuncuların tatilinin biraz daha uzaması hem de havaların serinlemesi için şubat ayına alınmasını istemişti.

Bayan tenisinin efsane isimlerinden Martina Navratilova da, yayımladığı bir makalede Avustralya Açık'ı "tehlikeli" olarak nitelemiş ve, "Biri kortta ölmeden önce turnuva şubat ayına çekilmeli" yorumunda bulunmuştu.

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