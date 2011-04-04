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Spor

DJOKOVİC'TEN MUHTEŞEM PERFORMANS ANKARA (A.A)

04 Nisan 2011 10:18

-DJOKOVİC'TEN MUHTEŞEM PERFORMANS ANKARA (A.A) - 04.04.2011 - Sırp tenisçi Novak Djokovic, Sony Ericsson Tenis Turnuvası'nın finalinde dünya sıralamasının bir numarası Rafael Nadal'ı 2-1 yendi ve turnuvanın şampiyonu oldu. Miami'de yapılan toplam 4 milyon 500 bin dolar ödüllü turnuvanın erkekler finalinde oyuna Nadal iyi başladı. İspanyol tenisçi, rakibine oranla daha kontrollü oynadığı ilk seti 6-4 kazandı. İkinci sette ise üstünlüğü ele geçiren taraf Djokovic oldu ve bu seti 6-3 kazanarak durumu 1-1'e getirdi.  Son set muhteşem bir çekişmeye sahne oldu. Sezona olağanüstü bir başlangıç yapan ve Rafael Nadal ile Roger Federer arasındaki rekabete ortak olmanın ötesinde dünya sıralamasında zirveye emin adımlarla ilerleyen Djokovic, final setini 7-4'lük ''tie-break'' sonunda 7-6 kazandı.  Djokovic bu sonuçla Aralık ayından bu yana sürdürdüğü galibiyet serisini 26 maça çıkarttı ve bu sezon 4. turnuvasını kazandı. Sırp tenisçi, 2011 yılına bakıldığında ise üst üste 24. maçını kazanarak, Ivan Lendl'ın 1986'daki 25 maçlık galibiyet serisinden bu yana en iyi performansı elde etmiş oldu.

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