Djokovic'ten Barcelona'ya erken veda

Sırp sporcu Novak Djokovic, Barcelona Açık Tenis Turnuvası'nda ikinci turda elendi.
Tek erkeklerde eski dünya 1 numarası Djokovic, İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen toprak kort turnuvasının ikinci turunda ATP klasmanında 140. sırada yer alan Slovak Martin Klizan ile karşılaştı.
28 yaşındaki Klizan, toplam 90 dakika süren mücadeleyi 6-2, 1-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 kazandı.
Kariyerinde 12 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, sakatlığının ardından katıldığı beş turnuvada da çeyrek final göremeden elendi.