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Spor

Djokovic'ten Barcelona'ya erken veda

Sırp sporcu Novak Djokovic, Barcelona Açık Tenis Turnuvası'nda ikinci turda elendi

25 Nisan 2018 21:24

Sırp sporcu Novak Djokovic, Barcelona Açık Tenis Turnuvası'nda ikinci turda elendi.

Tek erkeklerde eski dünya 1 numarası Djokovic, İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen toprak kort turnuvasının ikinci turunda ATP klasmanında 140. sırada yer alan Slovak Martin Klizan ile karşılaştı. 

28 yaşındaki Klizan, toplam 90 dakika süren mücadeleyi 6-2, 1-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 kazandı.

Kariyerinde 12 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, sakatlığının ardından katıldığı beş turnuvada da çeyrek final göremeden elendi.

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