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Spor

Djokovic'in rakibi Nadal oldu ANKARA (A.A)

11 Eylül 2011 13:16

-Djokovic'in rakibi Nadal oldu ANKARA (A.A) - 11.09.2011 - İspanyol tenisçi Rafael Nadal, İngiliz Andy Muray'i 3-1 yendi ve ABD Açık Tenis Turnuvası'nın finalinde Novak Djokovic'in rakibi oldu. Nadal, 3 saat 24 dakika süren maçın setlerini 6-4, 6-2, 3-6 ve 6-2 kazandı. Maçı Nadal 3 ''ace'', 1 çift hata va 23 basit hata ile tamamlarken, Murray, 8 ''ace'', 2 çift hata ve 55 basit hata yaptı. Djokovic, Roger Federer'i 3-2 yenerek finale adını yazdıran ilk isim olmuştu. Nadal'a en son geçen yıl ABD Açık'ın finalinde kaybeden Djokovic, rakibiyle geçen sürede yaptığı 5 karşılaşmadan da galip ayrıldı. İki tenisçi arasındaki tüm karşılaşmalar, Wimbledon dahil turnuva finallerinde oldu. -Serena Williams ile Sam Stosur oynayacak- ABD Açık Tenis Turnuvası'nın kadınlar finalinde Serena Williams ile Sam Stosur karşılaşacak.  Turnuvaya 28 numaralı seribaşı olarak katılan Amerikalı Williams, dünya klasmanın bir numarası olan Danimarkalı Caroline Wozniacki'yi 2-0 yendi ve final biletini alan ilk isim oldu. Williams, 1 saat 26 dakika süren maçta rakibini 6-2 ve 6-4'lük setlerle geçti. Amerikalı tenisçi maçı 11 ''ace'', 4 çift hata ve 34 basit hata ile tammladı. Wozniacki ise 1 ''ace'', 2 çift hata ve 12 basit hata yaptı. Final biletini alan diğer isim, Alman Angelique Kerber'i 2-1 yenen Avustralyalı Sam Stosur oldu. Stosur, 1 saat 46 dakika süren maçın setlerini 6-2, 2-6 ve 6-2 kazandı. Avustralyalı tenisçi maçı ''ace'' yapamadan 2 çift hata ve 27 basit hata ile tamamladı. Kerber ise 2 ''ace'', 2 çift hata ve 18 basit hata yaptı.

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