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Spor

Djokovic'i devirdi ama...

Çin'in Şangay kentinden devam eden Tenis Masters Cup Altın Grup mücadelesinde, Fransız tenisçi Jo-Wilfried Tsonga, dünyanın 3 numaralı raketi Sırp Novak Djokovic'i 1-6, 7-5 ve 6-1'lik setle

14 Kasım 2008 02:00


Çin'in Şangay kentinden devam eden Tenis Masters Cup Altın Grup mücadelesinde, Fransız tenisçi Jo-Wilfried Tsonga, dünyanın 3 numaralı raketi Sırp Novak Djokovic'i 1-6, 7-5 ve 6-1'lik setlerle 2-1 yenmesine rağmen gruptan çıkamadı.

İlk iki maçını kaybeden Tsonga yarı finale çıkamazken, ilk iki karşılaşmasını kazanan Novak Djokovic, bu maçı kaybetmesine rağmen adını yarı finale yazdırdı.

Grubun diğer maçında ise Rus Nikolay Davydenko, Arjantinli tenisçi Juan Martin del Potro'yu geçerek, yarı finale kalan diğer raket oldu.




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