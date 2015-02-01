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Spor
Deutsche Welle

Djokovic’den 5’inci zafer

Sırp tenisçi Novak Djokovic, Avustralya Açık tenis turnuvasını beşinci kez kazandı.

01 Şubat 2015 17:11


Avustralya'nın Melbourne kentinde oynanan final maçında İskoç tenisçi Andy Murray'ın karşısına çıkan Djokovic, 7-6, 6,-7, 6-3 ve 6-0'lık setlerle korttan 3-1 galip ayrılmayı başardı.

Ünlü tenisçi Boris Becker tarafından çalıştırılan Djokovic, böylece profesyonel kariyerindeki sekizinci Grand Slam zaferine imza atmış oldu. 27 yaşındaki Sırp tenişçi, yaklaşık 2,1 milyon euroluk para ödülünün sahibi oldu. Andy Murray ise 1,1 milyon euroluk ikincilik ödülünü aldı.

3 saat 39 dakikalık nefes kesen mücadeleyi Rod-Laver-Arena'da yaklaşık 15 bin seyirci izledi.

Djokovic 2008, 2011, 2012, 2013 yıllarında Avustralya Açık tenis turnavasından zaferle ayrılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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