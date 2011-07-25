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DJOKOVİC ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU ANKARA (A.A)

25 Temmuz 2011 16:21

-DJOKOVİC ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU ANKARA (A.A) - 25.07.2011 - Sırp tenisçi Novak Djokovic, erkekler dünya sıralamasının zirvesindeki yerini bu hafta da korudu. ATP'nin bu hafta açıklanan listesine göre Djokovic, 13 bin 155 puanla ilk sırada yer alırken, İspanyol Rafael Nadal 11 bin 270 puanla ikinci sırada gösterildi. İlk 9 ismin yerini koruduğu listede Türk tenisçi Marsel İlhan ise 10 basamak yükseldi ve kendisine 107. sırada yer buldu. Listedeki ilk 20 isim, puanları ve bir önceki durumları şöyle: /* 1- (1)  Novak Djokovic (Sırbistan)          13,155 2- (2)  Rafael Nadal (İspanya)              11,270 3- (3)  Roger  Federer (İsviçre)             9,530 4- (4)  Andy  Murray (Britanya)              6,855 5- (5)  Robin  Soderling (İsveç)             4,325 6- (6)  David  Ferrer (İspanya)              4,210 7- (7)  Gael  Monfils (Fransa)               2,695 8- (8)  Tomas  Berdych (Çek C.)              2,470 9- (9)  Mardy  Fish (ABD)                    2,435 10-(14) Nicolas Almagro (İspanya)            2,165 11-(18) Gilles Simon (Fransa)                2,155 12-(10) Andy Roddick (ABD)                   2,110 13-(11) Richard Gasquet (Fransa)             2,105 14-(17) Mikhail Youzhny (Rusya)              1,990 15-(13) Viktor Troicki (Sırbistan)           1,970 16-(15) Jo-Wilfried Tsonga (Fransa)          1,945 17-(16) Stanislas Wawrinka (İsviçre)         1,935 18-(12) Jurgen Melzer (Avusturya)            1,875 19-(19) Juan Martin Del Potro (Arjantin)     1,665 20-(22) Fernando Verdasco (İspanya)          1,600 */

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