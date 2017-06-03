Djokovic ve Muguruza dördüncü turda

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen toprak kort turnuvasında altıncı gün maçları tamamlandı.

Turnuvaya 4 numaralı seribaşı olarak katılan tek kadınların son şampiyonu İspanyol Muguruza, Kazak Yulia Putintseva'yı 2-0 yenerek dördüncü tura yükseldi. Tek kadınlarda 8 numaralı seribaşı Rus Svetlana Kuznetsova, Çinli Shuai Zhang'ı 2-1, 10 numaralı seribaşı ABD'li Venus Williams ise Belçikalı Elise Mertens'i 2-0 mağlup ederek adlarını üst tura yazdırdı.

Erkeklerde favoriler turladı

Tek erkeklerin son şampiyonu 2 numaralı seribaşı Sırp Djokovic, Arjantinli Diego Schwartzman'ı 3-2 mağlup ederek dördüncü tura yükseldi.

Erkeklerde 4 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal, Gürcü Nikoloz Basilashvili'yi, 6 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem ise ABD'li Steve Johnson'ı 3-0 yenerek dördüncü tura çıktı.

Turnuvaya 5 numaralı seribaşı olarak katılan Kanadalı Milos Raonic, karşılaşmanın ikinci setinde İspanyol Guillermo Garcia-Lopez'in sakatlanması sonucu adını dördüncü tura yazdırdı.