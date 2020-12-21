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Spor

Djokovic’ten bir tarihi başarı daha

Sırp tenisçi Novak Djokovic, Federer’den sonra bunu başaran ikinci isim oldu

21 Aralık 2020 16:14

Yıldız tenisçi Novak Djokovic, tek erkeklerde dünya sıralamasında 300 hafta zirvede kalmayı başararak tarihe geçti. Sırp raket tarihte bunu başarabilen ikinci tenisçi oldu.

Şubat ayındaki Avustralya Açık'ı kazanmasının ardından ilk sıraya yerleşen 33 yaşındaki tenisçi, tek erkekler dünya sıralamasının zirvesinde kariyeri boyunca 300. haftasına ulaştı. Djokovic, Avustralya Açık'ı kazanarak kariyerinin 17. Grand Slam zaferini elde etmişti.

Tek erkekler tenis tarihinde 300 hafta zirvede kalan ilk isim ise İsviçreli Roger Federer'di.

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