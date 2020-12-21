Djokovic’ten bir tarihi başarı daha

Yıldız tenisçi Novak Djokovic, tek erkeklerde dünya sıralamasında 300 hafta zirvede kalmayı başararak tarihe geçti. Sırp raket tarihte bunu başarabilen ikinci tenisçi oldu.
Şubat ayındaki Avustralya Açık'ı kazanmasının ardından ilk sıraya yerleşen 33 yaşındaki tenisçi, tek erkekler dünya sıralamasının zirvesinde kariyeri boyunca 300. haftasına ulaştı. Djokovic, Avustralya Açık'ı kazanarak kariyerinin 17. Grand Slam zaferini elde etmişti.
Tek erkekler tenis tarihinde 300 hafta zirvede kalan ilk isim ise İsviçreli Roger Federer'di.