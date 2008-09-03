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Spor

Djokovic soğuk terler attı

ABD Açık Tenis Turnuvası'nın 9. gününde tek erkeklerde 3 numaralı seri başı Novak Djokovic, İspanyol Tommy Robredo'yu 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

03 Eylül 2008 03:00


ABD Açık Tenis Turnuvası'nın 9. gününde tek erkeklerde 3 numaralı seri başı Novak Djokovic, İspanyol Tommy Robredo'yu 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Sezon son Grand Slam'i ABD Açık Tenis Turnuvası'nın 9. gününde tek erkeklerde 3 numaralı seri başı Novak Djokovic korta çıktı. İspanyol rakibi Tommy Robredo karşısında çok zorlanan Sırp tenisçi, sakatlığına rağmen maçı 3-2 kazanmayı bildi.

2007 yılında ABD Açık Tenis Turnuvası'nda final oynamayı başaran Djokovic, 4 saat 13 dakika süren mücadelenin ilk setini 6-4 kaybetti. 58 basit hata yapan Sırp tensiçi, ikinci sette oyuna ağırlığını koydu ve İspanyol rakibine 6-2 üstünlük kurdu.

Maç içinde 11 kez 'aces' ile sayı kazanan Djokovic, 3. seti de 6-3'lük sonuçla kazanmayı başardı. Büyük bir çekişmeye sahne olan ve 1 saat 5 dakika süren 4. sette ise gülen 7-5 ile Robredo oldu. 5. sette oyunun kontrolünü yeniden ele geçiren Djokovic seti 6-3, maçı da 3-2 kazanarak çeyrek final vizesi aldı.

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