-DJOKOVİC SERİYİ BOZMADI ANKARA (A.A) - 29.05.2011 - Sırp tenisçi Novak Djokovic, Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın 4. turunda Fransız Richard Gasquet'i 3-0 yendi ve sezon başından bu yana üst üste kazandığı maç sayısını 41'e çıkarttı. Philippe Chatrier kortunda oynanan maçta Djokovic, 13 numaralı seribaşı rakibini, 1 saat 47 dakika süren mücadele sonunda 6-4, 6-4 ve 6-2'lik setlerle mağlup etti. İlk servislerinin yüzde 70'ini oyuna sokan Djokovic, bu oranın yüzde 66'sından sayı çıkartmayı başardı. Sırp tenisçi, maçı çift hata yapmadan 8 ''ace'', 15 basit hata ile tamamladı. Gasquet ise buna karşılık 6 ''ace'', 2 çift hata ve 26 basit hata yaptı. Aralık ayından bu yana kaybetmeden 43 maç kazanan Djokovic, bugün elde ettiği sonuçla Guillermo Vilas'ın 46 maçlık seri ve John McEnroe'ya ait 42 maçlık en iyi başlangıç rekorlarına bir adım daha yaklaşmış oldu. Dünya sıralamasının 2 numarası, çeyrek finalde İtalyan Fabio Fognini ile karşılaşacak.