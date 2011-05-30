-DJOKOVİC MUHTEŞEM SERİSİNİ YENEREK SÜRDÜRDÜ ANKARA (A.A) - 29.05.2011 - Sezonun 2. Grand Slam organizasyonu olan Fransa Açık Tenis Turnuvası'na (Roland Garros) 4. tur maçlarıyla devam edildi. Erkeklerde 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic, Fransız Richard Gasquet'i rahat bir oyunun ardından 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Sezon başından bu yana üst üste kazandığı maç sayısını 41'e çıkartan Sırp tenisçi, 13 numaralı seribaşı rakibini, 1 saat 47 dakika süren mücadele sonunda 6-4, 6-4 ve 6-2'lik setlerle mağlup etti. İlk servislerinin yüzde 70'ini oyuna sokan Djokovic, bu oranın yüzde 66'sından sayı çıkartmayı başardı. Sırp tenisçi, maçı çift hata yapmadan 8 ''ace'', 15 basit hata ile tamamladı. Gasquet ise buna karşılık 6 ''ace'', 2 çift hata ve 26 basit hata yaptı. Aralık ayından bu yana kaybetmeden 43 maç kazanan Djokovic, bugün elde ettiği sonuçla Guillermo Vilas'ın 46 maçlık seri ve John McEnroe'ya ait 42 maçlık en iyi başlangıç rekorlarına bir adım daha yaklaşmış oldu. Dünya sıralamasının 2 numarası, çeyrek finalde İtalyan Fabio Fognini ile karşılaşacak. ATP listesinin 49. sırasında bulunan İtalyan Fabio Fognini ise 4 saat 22 dakika süren maç sonunda İspanyol rakibi Albert Montanes'i 3-2 yendi ve çeyrek finale yükselerek kariyerinin en büyük başarısını elde etmiş oldu. Suzanne Lenglen kortunda oynanan maçta Fognini, rakibini 4-6, 6-4, 3-6, 6-3 ve 11-9 yendi. 5. sette 5-3 gerideyken rakibinin servisini kırarak oyuna tekrar ortak olan Fognini, 8-7 ve 9-8 gerideyken de maç sayısı için oynayan rakibine geçit vermedi. Fognini, aldığı bu sonuçla kariyerinde ilk kez bir Grand Slam turnuvasında çeyrek finale çıkmış oldu. -FEDERER, WAWRINKA ENGELİNİ RAHAT GEÇTİ Dünya sıralamasının 3 numarası İsviçreli Roger Federer ise 4. turda vatandaşı Stanislas Wawrinka ile karşılaştı. Federer, Philippe Chatrier kortunda oynanan ve 1 saat 46 dakika süren maçı 6-3, 6-2 ve 7-5'lik setlerle 3-0 kazandı. Rafael Nadal ile Novak Djokovic'in gölgesinde geldiği turnuvada baskı görmeden rahat oynayan ve iyi bir performans çıkartan Federer, istikrarlı oyununu 14 numaralı seribaşı Wawrinka önünde de sürdürdü ve Grand Slam turnuvalarında 28. kez çeyrek finale kalarak yeni bir rekorun sahibi oldu. Maçı Federer 8 ''ace'', 2 çift hata, 25 basit hata ile tamamladı. Wawrinka ise buna karşılık 5 ''ace'', 1 çift hata ve 22 basit hata yaptı. Federer, doğrudan sayı getiren vuruşlarda ise rakibine 32-19 üstünlük sağladı. Federer ile Wawrinka, 2008 Olimpiyatları'nda çift erkeklerde altın madalyanın sahibi olmuştu. Fededer, çeyrek finalde David Ferrer-Gael Monfils maçının galibiyle karşılaşacak. -KADINLARDA DÜNYA SIRALAMASININ...- Kadınlarda dünya sıralamasının ilk iki ismi olan Caroline Wozniacki ile Kim Clijsters'ın 3. turda elenmesinden sonra 3 numara Rus Vera Zvonareva da 4. tur maçını kaybederek turnuvaya veda etti. Zvonareva, 2 saat 27 dakika süren maçta vatandaşı Anastasia Pavlyuchenkova'ya 7-6, 2-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenildi. Zvonareva'nın yenilmesiyle, kadınlarda dünya sıralamasının ilk 3 ismi turnuvaya çeyrek finale yükselemeden veda etmiş oldu. Kariyerinde ilk kez bir Grand Slam turnuvasında çeyrek finale çıkma başarısını gösteren Pavlyuchenkova ise Francesca Schiavone ile karşılaşacak. -SCHIAVONE, YOLUNA DEVAM ETTİ- Günün bir diğer maçında Roland Garros'un kadınlardaki son şampiyonu İtalyan Francesca Schiavone ile Sırp Jelena Jankovic karşılaştı. Turnuvaya 5 numaralı seribaşı olarak katılan İtalyan tenisçi, 10 numaralı seribaşı rakibini zor da olsa 6-3, 2-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenmeyi başardı. Grand Slam turnuvalarında şampiyonluk kazanan tek İtalyan kadın tenisçi olan Schiavone'nin, galibiyeti getiren sayıyı almasıyla birlikte, geçen yıl final maçını kazandığında yaptığı gibi diz çökerek toprağı öpmesi dikkati çekti. Günün maçları şu şekilde sonuçlandı: Erkekler (4. Tur) ----------------- Fabio Fognini (İtalya) - Albert Montanes (İspanya): 3-2 (4-6, 6-4, 3-6, 6-3, 11-9) Roger Federer (3) (İsviçre) - Stanislas Wawrinka (14) (İsviçre): 3-0 (6-3, 6-2, 7-5) Novak Djokovic (2) (Sırbistan) - Richard Gasquet (13) (Fransa): 3-0 (6-4, 6-4, 6-2) Gael Monfils (9) (Fransa) - David Ferrer (7) (İspanya): 6-4, 2-6, 7-5, 0-2 (havanın kararması nedeniyle ertelendi) Kadınlar (4. Tur) ----------------- Anastasia Pavlyuchenkova (14) (Rusya) - Vera Zvonareva (3) (Rusya): 2-1 (7-6, 2-6, 6-2) Francesca Schiavone (5) (İtalya) - Jelena Jankovic (10) (Sırbistan): 2-1 (6-3, 2-6, 6-4) Marion Bartoli (11) (Fransa) - Gisela Dulko (Arjantin): 7-5, 1-0 (Dulko çekildi) Svetlana Kuznetsova (13) (Rusya) - Daniela Hantuchova (28) (Slovakya): 6-7, 6-3, 6-2)