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Spor

Djokovic, Monfils karşısında zorlansa da üst tura çıkmayı bildi

Sırp raket, ilk seti kaybettiği maçta geriden gelerek Monfils'i 3-1 mağlup etti

18 Ocak 2018 15:30

Avustralya Açık tek erkekler ikinci turunun merakla beklenen maçında Novak Djokovic, rakibi Gael Monfils'i 4-6, 6-3, 6-1 ve 6-3'lük setlerle yenerek tur atlayan taraf oldu.

İki tenisçinin birbirleriyle olduğu kadar bunaltıcı sıcak havayla da mücadele ettikleri maçta 14 numaralı seribaşı Sırp tenisçi, ilk seti kaybetmesine karşın çabuk toparlanarak 2 saat 45 dakika süren karşılaşmadan galip ayrılmasını bildi.

Fransız rakibiyle aralarında oynadıkları 15. maçta da galip gelmeyi başaran Djokovic, daha önce altı kez şampiyonluğa ulaştığı Avustralya Açık'ın üçüncü turunda 21 numaralı seribaşı Albert Ramos-Vinolas ile karşı karşıya gelecek. (Eurosport)

 

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