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Spor

Djokovic Madrid'de elendi

Dünya sıralamasında ilk 3'te yer alan tenisçilerden Roger Federer ve Rafael Nadal çeyrek finale çıkarken zorlanmazken, Novak Djokovic elendi

17 Ekim 2008 03:00


Madrid Masters Tenis Turnuvası’nda çeyrek finalistler belli oldu. Dünya sıralamasında ilk 3'te yer alan tenisçilerden Roger Federer ve Rafael Nadal çeyrek finale çıkarken zorlanmazken, Novak Djokovic, Hırvat Ivo Karlovic'e tie-break'e giden 2 set sonunda mağlup oldu.

Madrid Masters 4. tur maçında 2005 şampiyonu Richard Gasquet ile karşılaşan Rafael Nadal kendi seyircisi önünde çok zorlanmadı.

Maçı 6-4'lük iki setle kazanan dünyanın bir numarası Nadal, çeyrek finalde bir diğer ispanyol Feliciano Lopez'in rakibi oldu.

3. turda kazandığı maçla tenis tarihinin en çok ödül parası kazanan raketi haline gelen Roger Federer ise 4. turda Avustralya Açık finalisti Jo-Wilfred Tsonga ile karşılaştı. Fransız raket maça iyi başlasa da, 2006 madrid şampiyonu Federer ilk setin sonlarında kontrolü eline aldı ve seti 6-4 kazandı. İkinci sette de üstün formunu sürdüren Federer tek oyun verdiği bu seti de 6-1 kazanarak çeyrek finalde Juan Martin Del Potro'nun rakibi oldu.

Günün son maçındaysa dünyanın 3 numarası Novak Djokovic, Hırvat İvo Karlovic ile karşılaştı. Sert ve güçlü vuruşlarıyla tanınan iki tenisçinin maçı beklendiği gibi zorlu geçti ve tie-break'e giden iki seti de Hırvat raket kazandı.

Karlovic'in 21 ace'ine 8 ace ile karşılık verebilen Djokovic, maç boyunca sinirli hareketleriyle de dikkat çekti.

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