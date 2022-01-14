Djokovic'in vizesi ikinci kez iptal edildi

Novak Djokovic'in vizesi, Avustralya tarafından sağlık ve düzeni koruma gerekçesiyle ikinci kez iptal edildi. Sırp tenisçi Avustralya Açık Turnuvası'nda mücadele edemeyecek.

Avustralya Göç Bakanlığı, aşı karşıtı tenisçi Djokovic'in vizesini iptal etti. Sırp tenisçi Avustralya Açık Turnuvası'nda mücadele edemeyecek.

Avustralya Göçmenlik Bakanı Alex Hawke tarafından yapılan açıklamada iptalin "Sağlık ve düzeni koruma gerekçesiyle ve kamu yararı temelinde" yapıldığı belirtildi. Bu açıklamanın ardından Sırp tenisçi Avustralya Açık Turnuvası'nda mücadele edemeyecek.

Djokovic'in bu karara itiraz hakkı bulunuyor. Avukatlarının itirazın hafta sonu görüşülüp karar bağlanmasını isteyecekleri düşünülüyor ancak bunun mümkün olup olmadığıyla ilgili bir bilgi henüz yok.

Ne olmuştu?

Kovid-19 aşısı olup olmadığını açıklamayan Djokovic, Melbourne'da yapılacak Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını bildirmişti.

Melbourne'a ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul edilmeyen ve ülkeye giriş vizesi iptal edilen Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderilmişti.

Avustralya Açık'ta 9, kariyerinde 20 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, vize iptaline itiraz ederek kararı federal mahkemeye taşımıştı.

Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesinde görülen davada, Djokovic haklı bulunmuş, Avustralya hükümetinin vize iptali kararı kaldırılmıştı.