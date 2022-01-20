Djokovic'in Koronavirüs tedavisi geliştiren bir biyoteknoloji şirketinin hisselerinin yüzde 80'ine sahip olduğu ortaya çıktı

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Aşı muafiyeti belgesi tartışmalarının ardından bu hafta Avustralya'dan sınır dışı edilen erkek tenisinin bir numarası Novak Djokovic'in Covid-19'a karşı "aşısız" tedavi geliştiren Danimarkalı bir biyoteknoloji şirketinin büyük ortağı olduğu ortaya çıktı.

Djokovic'in 2020 yılında QuantBioRes'in hisselerinin yüzde 80'ini aldığı tespit edildi.

Şirketin yöneticisi Ivan Loncarevic, Sırp raketin yatırımını Reuters'a doğruladı. Loncarevic daha sonra Financial Times'a yaptığı açıklamada Djokovic ile kasım ayından beri konuşmadığını ve tenis yıldızının bir "aşı karşıtı olmadığını" ifade etti.

Loncarevic, QuantBioRes'in Danimarka, Avustralya ve Slovenya'da toplam 11 araştırmacısı olduğunu ifade etti. Loncarevic, şirketin bir aşı değil, tedavi geliştirdiğini ifade etti.

Ne olmuştu?

Koronavirüs aşısı olup olmadığını açıklamayan Djokovic, 17-30 Ocak'ta Melbourne'de yapılacak Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını bildirmişti.

Melbourne'e ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul edilmeyen ve ülkeye giriş vizesi iptal edilen Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderilmişti.

Avustralya Açık'ta 9, kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, vize iptaline itiraz ederek kararı federal mahkemeye taşımıştı.

Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesinde görülen davada, Djokovic haklı bulunmuş, Avustralya hükümetinin vize iptali kararı kaldırılmıştı.

Kararın ardından tutulduğu otelden ayrılan Djokovic, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın finallerinin oynandığı Rod Laver Arena’da, antrenmanlarını sürdürüyordu.

Djokovic'in avukatlarından gelen belgeleri inceleyen Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke, yetkilerini kullanarak Sırp tenisçinin vizesini iptal ettiğini duyurmuştu.

Djokovic'in mahkemeye yaptığı yeniden değerlendirme başvurusu reddedildi. Djokovic, Avustralya'dan sınır dışı edildi. Kararla ilgili yaptığı açıklamada tenis yıldızı "büyük bir hayal kırıklığı" yaşadığını söyledi.