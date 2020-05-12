Djokovic'in annesi konuştu: Oğlum seçilmiş biri, Federer biraz kibirli

2019 Wimbledon finalindeki Novak Djokovic-Roger Federer karşılaşması hakkında açıklamalar yapan anne Dijana Djokovic, oğlunun kendini seçilmiş hissettiğini belirterek, "Federer veya başkalarından böyle rahatsız olmam hoş değil. Ama bu beni rahatsız etti çünkü Federer biraz kibirli biri" diye konuştu.

İkilinin 2019’daki karşılaşması hakkında Sırp basınına konuşan Dijana Djokovic, "Çok fazla maç izledim, ancak geçen yıl oynanan Wimbledon en zor olanıydı" diyerek itirafta bulundu.

"Oğlum kendini seçilmiş hissediyor"

Tanrı’nın oğluna yardım ettiğini söyleyen anne Djokovic, “Kendi kendime dedim ki; ‘Nole, yapabilirsin, iki kez yaptın, tekrar yapabilirsin.’ Ve yaptı. Tanrı yardımcısı oldu. Novak da Tanrı’ya inanıyor, kendini seçilmiş hissediyor. Ona huzur ve mutluluk getiren bir haç taşıyor” şeklinde konuştu.

Öte yandan maçta tribünlerdeki Federer yanlısı kalabalıktan rahatsız olduğunu söyleyen anne Djokovic, İsviçreli maestro’nun kibirli tavırlarından rahatsız olduğunu sözlerine ekledi.

"Federer biraz kibirli biri"

“Roger Federer’e herkesin tezahürat yaptığı bir stadyumda Novak için sadece bir avuç hayranıydık” derken “Federer veya başkalarından böyle rahatsız olmam hoş değil. Ama bu beni rahatsız etti çünkü Federer biraz kibirli biri” dedi.

4 saat 55 dakikayla Wimbledon tarihinin en uzun finali oldu

İsviçreli efsane Federer, final setinin 15. oyununda servis kırarak 8-7 öne geçmiş ancak kendi servis oyununda 2 maç puanından faydalanamamıştı.

Sırp tenisçi Djokovic, 4 saat 55 dakikayla Wimbledon tarihinin en uzun finali olan maçta Federer’i 3-2 yenerek 5. şampiyonluğunu elde etmişti.