Djokovic gözünü yeni bir rekora dikti

ATP sıralamasında en uzun süre zirvede kalan tenisçi olmayı başaran Novak Djokovic’in antrenörü Goran Ivanisevic, başarılı tenisçinin yeni hedefiyle ilgili konuştu.

Novak Djokovic geçen günlerde, Roger Federer’e ait olan ATP sıralamasında 310 hafta zirvede bulunma rekoruna kırmayı başarmıştı. Sırp tenisçinin antrenörü Goran Ivanisevic ise The Functional Tennis podcast programında yaptığı açıklamada, Djokovic’in artık tüm zamanların rekorunu elinde bulunduran Steffi Graf’ı geçebilme hedefine de odaklanabileceğini belirtti.

Sezonun ilk Grand Slam’i olan Avustralya Açık’ı kazanarak 18. Grand Slam zaferini elde eden Djokovic, Nadal ve Federer ile arasındaki farkı ikiye indirmeyi başarmıştı.

Grand Slam sayılarında iki rakibini de geçmek istediğini dile getiren 33 yaşındaki tenisçi, ayrıca Steffi Graf’a ait olan 372 hafta zirvede kalma rekorunu kırmayı hedefliyor.