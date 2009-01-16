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Djokovic finali göremedi

Medibank Uluslararası Tenis Turnuvası yarı final mücadelesinde, Novak Djokovic, Jarkko Nieminen'e 2-0 yenildi

16 Ocak 2009 02:00


Medibank Uluslararası Tenis Turnuvası yarı final mücadelesinde, Novak Djokovic, Jarkko Nieminen'e 2-0 yenildi

Avustralya'nın Sidney kentinde devam eden Medibank Uluslararası Tenis Turnuvası yarı final mücadelesinde, dünyanın 3 numaralı raketi Sırp Novak Djokovic, Finlandiyalı tenisçi Jarkko Nieminen'e 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenilerek, turnuvaya veda etti.

İlk sette iyi oynamasına rağmen, üstünlüğü rakibine kaptıran Djokovic, ilk seti 6-4 kaybetti. İkinci set büyük bir çekişmeye sahne olurken, Djokovic be seti de tie-break sonucu kaybedinde, turnuvadan elendi.

Diğer yarı final mücadelesinde Richard Gasquet'i eleyen David Nalbandian finalde Nieminen'in rakibi oldu.

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