Djokovic finali göremedi



Medibank Uluslararası Tenis Turnuvası yarı final mücadelesinde, Novak Djokovic, Jarkko Nieminen'e 2-0 yenildi



Avustralya'nın Sidney kentinde devam eden Medibank Uluslararası Tenis Turnuvası yarı final mücadelesinde, dünyanın 3 numaralı raketi Sırp Novak Djokovic, Finlandiyalı tenisçi Jarkko Nieminen'e 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenilerek, turnuvaya veda etti.



İlk sette iyi oynamasına rağmen, üstünlüğü rakibine kaptıran Djokovic, ilk seti 6-4 kaybetti. İkinci set büyük bir çekişmeye sahne olurken, Djokovic be seti de tie-break sonucu kaybedinde, turnuvadan elendi.



Diğer yarı final mücadelesinde Richard Gasquet'i eleyen David Nalbandian finalde Nieminen'in rakibi oldu.

