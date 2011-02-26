-DJOKOVİC DUBAİ'DEKİ TURNUVANIN ŞAMPİYONU DUBAİ (A.A) - 26.02.2011 - Sırp tenisçi Novak Djokovic, Dubai Tenis Şampiyonası'nın finalinde İsviçreli rakibi Roger Federer'i yenerek, turnuvanın şampiyonu oldu. Erkeklerde dünya sıralamasının 3 numaralı ismi olan Djokovic, 2 numaranın sahibi Roger Federer'i 6-3 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendi ve böylece hem bu turnuvada üst üste 3. kez şampiyonluğunu elde etmeyi hem de rakibini bir ay içinde 2. kez yenmeyi başarmış oldu. Sezonun ilk Grand Slam'i olan Avustralya Açık'ı kazanan ve 2011'deki yenilmezlik serisini 12 maça çıkartan 23 yaşındaki tenisçi, bu turnuvayla birlikte kariyerindeki 20. ATP şampiyonluğunu elde etti. Djokovic, Federer'i Avustralya Açık'ın yarı finalinde de yenmeyi başarmıştı.