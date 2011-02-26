T24 LogoT24 Logo
Spor

DJOKOVİC DUBAİ'DEKİ TURNUVANIN ŞAMPİYONU DUBAİ (A.A)

26 Şubat 2011 21:07

-DJOKOVİC DUBAİ'DEKİ TURNUVANIN ŞAMPİYONU DUBAİ (A.A) - 26.02.2011 - Sırp tenisçi Novak Djokovic, Dubai Tenis Şampiyonası'nın finalinde İsviçreli rakibi Roger Federer'i yenerek, turnuvanın şampiyonu oldu. Erkeklerde dünya sıralamasının 3 numaralı ismi olan Djokovic, 2 numaranın sahibi Roger Federer'i 6-3 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendi ve böylece hem bu turnuvada üst üste 3. kez şampiyonluğunu elde etmeyi hem de rakibini bir ay içinde 2. kez yenmeyi başarmış oldu. Sezonun ilk Grand Slam'i olan Avustralya Açık'ı kazanan ve 2011'deki yenilmezlik serisini 12 maça çıkartan 23 yaşındaki tenisçi, bu turnuvayla birlikte kariyerindeki 20. ATP şampiyonluğunu elde etti. Djokovic, Federer'i Avustralya Açık'ın yarı finalinde de yenmeyi başarmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24