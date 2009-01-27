Djokovic de dayanamadı!



Sezonun ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık tek erkekler çeyrek final mücadelesinde, dünyanın 3 numaralı raketi Sırp Novak Djokovic, Andy Roddick karşısında setlerde 2-1 yenikken, 4. setin başında oyundan çekildi ve turnuvaya veda etti.



lk seti tie-break sonucu 7-6 alan Djokovic, ikinci ve üçüncü seti sırasıyla 6-4 ve 6-2 kaybetti. Maç içinde bir türlü konsantre olamayan Djokovic'i aşırı sıcaklar çok etkiledi. 4. sette 2-1 Roddick öndeyken, maçtan çekilen Djokovic hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.



Bu sonuçla yarı finale yükselen Roddick, Juan Martin del Potro-Roger Federer maçının galibi ile mücadele edecek.



Son günlerde aşırı sıcaklardan dolayı maç içinde rahatsızlanan raketler maçtan çekilmeyi tercih ediyorlar. En son tek bayanlar 4. tur mücadelesinde Belaruslu tenisçi Victoria Azarenka, Serena Williams ile oynadığı maçta önde olmasına rağmen, daha fazla dayanamayarak, maçtan çekilmişti.



Maçtan çekilmelerin artması ile Avustralya Açık'ın oynandığı şehir Melbourne'ün değiştirilmesi, kortların üstünün kapatılması ve turnuva takviminini değişmesi gibi alternatif çözümler ortaya atıldı.



