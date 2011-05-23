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Spor

DJOKOVIC 38 YAPTI PARİS (A.A)

23 Mayıs 2011 18:48

-DJOKOVIC 38 YAPTI PARİS (A.A) - 23.05.2011 - Sırp tenisçi Novak Djokovic, Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın (Roland Garros) ilk turunda Hollandalı Thiemo de Bakker'i 3-0 yendi ve sezon başından bu yana üst üste kazandığı maç sayısını 38'e çıkarttı. Dünya sıralamasının 2 numaralı ismi, 1 saat 32 dakika süren maçta rakibini 6-2, 6-1 ve 6-3'lük setlerle geçti. Maçı ''ace'' yapmadan tamamlayan Djokovic, rakibinin 34 basit hatasına karşılık 19 basit hata yaptı.  Bugün elde ettiği sonuçla sezon başından bu yana üst üste 38. galibiyetini alan ve John McEnroe'ya ait 42 maçlık seri rekorunu kırmasına sadece 5 maç kalan Djokovic, turnuvanın 2. turunda, Benoit Paire (Fransa) - Victor Hanescu (Romanya) maçının galibiyle oynayacak.

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