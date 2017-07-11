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Spor

'Djoker' sürpriz yapmadı

Sırp tenisçi, Fransız rakibini 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen son isim oldu

11 Temmuz 2017 19:48

'Djoker' lakaplı Sırp tenisçi Novak Djokovic, İngiltere'nin Londra kentinde düzenlenen Wimbledon turnuvasının dördüncü turunda karşılaştığı Adrian Mannarino'yu da set kaybetmeden geçerek adını çeyrek finale yazdıran son isim oldu. Turnuvada dün oynanan karşılaşmalarda Rafael Nadal ve kadınlarda dünya 1 numarası Angelique Kerber'in elenmesi 'sürpriz' olarak yorumlanmıştı.

Eurosport'un haberine göre; Wimbledon dördüncü turunda turnuvanın 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic, Fransız rakibi Adrian Mannarino'yu 6-2, 7-6 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek adını erkekler ana tablosundaki son çeyrek finalist oldu.

Maç içinde sağ kolundan sakatlık yaşayan ve sağlık molası almak durumunda kalan Sırp tenisçi, buna karşın 2 saat 13 dakika sonunda galibiyete uzanan taraf oldu.

Çalkantılı bir sezon geçiren ve ATP klasmanında 4. basamağa kadar gerileyen Novak Djokovic, çim sezonundaki yükselen formuyla dikkat çekiyor. Eastbourne'da şampiyon olarak Wimbledon'a moralli gelen 30 yaşındaki tenisçi, 4. şampiyonluğunu kovaladığı turnuvada şu ana kadar henüz set kaybetmedi.

Novak Djokovic çeyrek finalde, 2010 yılının finalisti Tomas Berdych ile karşılaşacak.

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