DJ Karaduman'ı bıçaklayan Aleyna Tilki hayranına 12.5 yıl hapis

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de besteci, aranjör ve DJ, 31 yaşındaki Emrah Karaduman ile arkadaşı 36 yaşındaki Volkan Karaca\'yı bıçakla yaralayan, genç şarkıcı Aleyna Tilki\'nin hayranı olduğunu söyleyen tutuklu sanık 33 yaşındaki Enis Duman, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen 10 Mart gecesi İsmet İnönü Caddesi\'nde meydana geldi. Eskişehir\'e bir eğlence merkezindeki programı için gelen DJ Emrah Karaduman ile arkadaşı Volkan Karaca, kaldıkları otelin girişinde şarkıcı Aleyna Tilki\'nin hayranı olduğunu söyleyen Enis Duman\'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Sırtından ve karnından bıçaklanan Emrah Karaduman ile kolundan bıçakla yaralanan arkadaşı Volkan Karaca, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinden kaçmaya çalışan Enis Duman\'ı yakaladı. Duman polislere, genç şarkıcı Şarkıcı Aleyna Tilki\'ye ilgi duyduğunu, Emrah Karaduman\'ın Aleyna Tilki\'nin sevgilisi olduğunu düşünerek olayı kıskançlık nedeniyle gerçekleştirdiğini söyledi. Enis Duman 11 Mart\'ta çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Duman, savcının itirazı üzerine 13 Mart\'ta yeniden gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DJ Emrah Karaduman ile arkadaşı Volkan Karaca ise bir süre tedavi gördükleri ESOGÜ Hastanesi\'nde daha sonra taburcu edildi.

Tutuklu sanık Enis Duman\'ın bugün son kez Eskişehir 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya çıktı. Duruşmaya DJ Emrah Karaduman ile arkadaşı Volkan Karaca katılmadı. Karaduman ve Karaca\'nın avukatları mahkeme heyetinden, sanığın tasarlayarak adam öldürmek suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

Sanık Enis Duman\'ın avukatı ise müvekkilinin akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılmasını istedi. Mahkeme heyeti Duman\'ın avukatını talebini kabul etmedi. Heyet, tutuklu sanık Enis Duman\'ı, Emrah Karaduman\'ı öldürmeye teşebbüs suçundan önce ömür boyu hapis cezasına çarptırdı ardından olayın teşebbüste kalması ve duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezayı 8 yıl 4 aya indirdi. Mahkeme heyeti Enis Duman\'ı, Volkan Karaca\'yı yaralama suçundan da 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Toplam 12 yıl 6 ay hapse mahkum olan Enis Duman jandarmalar tarafından duruşma sonrası tekrar kaldığı Eskişehir H Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.



FOTOĞRAFLI